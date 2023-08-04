В ингушскую литературу со своим восторженным восприятием мира и людей, со своими художественными приемами воссоздания той благодатной и созидательной действительности, пришел новый писатель, чьё умение тонко проникнуть в психологию своих современников, не вымышленных, а реальных, восхищает, позволяет по-новому воспринимать и понять события и людей, представлявших многонациональную интеллигенцию не только Чечено-Ингушской Республики, начиная с 60-х годов ХХ в., но и ряда стран, где ему приходилось пребывать.

Имя этого талантливого писателя Хаджи-Мурат Хамхоев. Он взялся за творческое перо после накопления огромного жизненного опыта, безупречной, но сопряженной с большим резонансом в стране службы в юриспруденции. Он, при строгом соблюдении предписания закона в своей деятельности, продолжавшейся десятилетиями на посту председателя народного суда разных уровней, кропотливо искал и непременно находил в нем такие нюансы, которые позволяли ему, прежде всего, думать о судьбе человека, сохранять его для семьи, общества и государства. Нет, Хаджи-Мурат Хусейнович убежден, что сегодня установка римского права: «Пусть погибнет мир, но восторжествует юстиция», слишком категорична, хотя именно такая установка и являлась основополагающей в работе многих и многих его коллег-судей.

Х-М. Хамхоев, будучи ребенком, разделил судьбу своего депортированного народа. Не там ли, в Казахстане, уже, будучи отроком и юношей, наблюдая бесчинства и жестокость приставленных к депортированным комендантов, в его душе, еще неосознанно им самим зародилось неистребимое желание самому применять к людям требования закона, но применять честно, справедливо и объективно? Не там ли, в этой жестокой атмосфере, когда личность человека, по сути, была сведена властными структурами к нулю, в его душе пробудилось всепоглощающее чувство сострадания к «униженным и оскорбленным», довольно часто не по своей вине попавшим в беду?

Во всяком случае, читая сейчас документальные рассказы Х.-М. Хамхоева, в которых воспроизводятся сцены судебных разбирательств, убеждаешься, что он, судья — опора и защитник потерпевших или неосознанно совершивших то или иное преступление. Как бы парадоксально это не звучало, но это так.

Хаджи-Мурат Хусейнович Хамхоев — член Высшего творческого совета Союза писателей России, заслуженный юрист Республики Ингушетия, награжден медалью В. Шукшина. Начал свою трудовую деятельность в Караганде, а в 1960 г. вернулся в Ингушетию. В разные годы работал народным судьей Советского и Малгобекского районных народных судов ЧИАССР, заведовал канцелярией Министерства юстиции ЧИАССР, был постоянным представителем Республики Ингушетия при Президенте РФ, председателем Малгобекского городского суда.

Но нельзя думать, конечно, что рассказы, повесть и эссе Хаджи-Мурата — это сухие протокольные записи прошедших под его председательством судебных разбирательств. Нет, в них полнокровные образы реальных и известных в свое время и в Чечено-Ингушской Республике, и в Союзе людей, в большей мере руководителей хозяйств, различных учреждений, а также тружеников полей и народного хозяйства. Ценность, и, если хотите, воспитательное значение для наших современников и подрастающего поколения этих произведений очевидна. Они пробуждают в душе читателя добрые чувства, учат справедливости и ценить мужскую дружбу. Ибо все произведения Хаджи-Мурата Хамхоева насыщены юмором и примерами бескорыстных дружеских, товарищеских отношений героев друг к другу. Именно люди разных социальных слоев, положений, как правило, их чистые и бескорыстные взаимоотношения и воссоздают характер того «золотого» времени позднесоветской эпохи, а в условиях Чечено-Ингушетии — людей 60-80-х годов ХХ в. В этом и заключается, в частности, своеобразие письма Х-М. Хамхоева, в котором переплелись присущие только ему художественные приемы, состоящие из документальной основы, смелой публицистики, юмора в раскрытии внутреннего мира героев.

Творческий потенциал у Х-М. Хамхоева большой: за последние четыре года он издал три книги: «Время и люди (непридуманные рассказы)», «Ночь в мечети» и «Корабли летят к луне». Этот потенциал у него сложился из тех неисчислимых добрых дел, которые он сделал, находясь на государственной службе в должности народного судьи, и теперь на своем нелегком опыте учит читателя доброму, разумному, вечному, учит быть справедливым и благородным по отношению к людям. Эти священные понятия, в наше жестокое время изрядно потускневшие, оказывается, являются смыслом и целью жизни автора этих произведений.

В первом рассказе «Ход конем», вошедшем в его первую книгу «Время и люди (непридуманные рассказы)» можно прочитать: «Спеши делать добро, ибо наступит день, когда это чудо (красота природы) померкнет в одно мгновение, и природа все так же будет благоухать и радовать». Это кредо писателя является ключом для понимания его жизненных принципов, требовавших от него в годы его работы максимальной мобилизации душевных и нравственных сил.

«Время и люди» Хамхоева состоит из трех циклов, сюжеты которых представляют собой яркие эпизоды, запечатлевшиеся в его памяти за годы служебной деятельности. Книгу открывает цикл рассказов, написанных Хаджи-Муратом Хамхоевым десятилетия спустя после его работы в Шатое, куда совсем молодым человеком он был направлен на должность председателя районного суда.

Шатой, Аргунское ущелье — колыбель чеченской нации, и эта жемчужина Чечни оказала на молодого судью очень яркое впечатление, как и люди, среди которых Хаджи-Мурат Хусейнович проработал много лет. Там он нашел много друзей, дружба с которыми, начиная от первого секретаря райкома КПСС, и, кончая рядовым трактористом колхоза, продолжалась и после переезда Хаджи-Мурата на новое место работы. Именно эти люди, с которыми в силу специфики своей работы Хамхоев был тесно связан, и явились героями его непридуманных рассказов, объединенных в цикл под названием «Шатой».

Вспоминая конкретные ситуации, сопряженные с судебным разбирательством разных дел, по большей части не по своей вине попавших в беду людей, писатель показывает все новые и новые грани характера руководивших районом людей, чистоту их помыслов, нравственное совершенство. Я лично знал многих персонажей рассказов, составивших цикл «Шатой», со многими из которых имел многолетние товарищеские отношения, но в рассказах Хаджи-Мурата раскрылись совершенно новые грани характера этих настоящих людей того благодатного времени. Да и образ самого рассказчика во всей полноте предстает благодаря их оценкам и их взаимоотношениям.

«За многие годы работы в прокуратуре я повидал немало судей, со многими поддерживаю дружеские отношения и все они, соответственно, разные по характеру, по стилю работы и как просто люди. Но судья Хаджи-Мурат Хамхоев не похож ни на одного из них и, как мне кажется, он вообще не похож на судью. Ему всех жалко, он хочет помочь всем». Вот так примерно отзывался о Хамхоеве бывший второй секретарь Советского райкома партии Николай Матвеевич Слабенко.

В этом убеждается и сам читатель, вникая в ходе интереснейших и во многом поучительных для себя разбирательств многих уголовных дел, воссозданных великолепной памятью Хаджи-Мурата. Читатель извлечет из таких рассказов уроки нравственности, на него, безусловно, окажут благотворное влияние чистота и искренность взаимоотношений галереи непридуманных героев и его книг.

«Я действительно не могу отказать человеку в просьбе. Меня так воспитали», — сказал как-то Хаджи-Мурат в одной из бесед с Богданом Истамуловым — заворготделом райкома КПСС. Да, чтобы спасти невинного человека от тюрьмы, Хаджи-Мурат мобилизовывал не только всё своё умение разобраться в тончайших деталях уголовного дела, но и не боялся анализировать их, убеждая своё начальство в своей правоте, вынося обвиняемому оправдательный приговор.

Притягательная сила таких непридуманных рассказов Хаджи-Мурата в том, что они читаются как острый детектив, но если не забывать, что перед нами проходят образы реальных людей времени его пребывания в должности судьи и в Чечне, и в Ингушетии, людей, щедрых, непритязательных в своей жизненной практике, порой кажущиеся наивными из-за их чистоты помыслов, на читателя, живущего в условиях непростых рыночных отношений, оказывает только благотворное влияние. К тому же образ жизни, мышление, нормы взаимоотношений этих героев, их отношение к властям дают ясное представление об их эпохе, что, безусловно, имеет непреходящее значение для наследования молодым поколением нравственно-этического опыта отцов.

Рассказы Х-М. Хамхоева, как правило, небольшие по объему, но объемны по смыслу и содержанию. И особое место среди них по насыщенности жизненных коллизий, драматизма взаимоотношений между властями и людьми, занимает документальная художественно-публицистическая повесть «Оправдательный приговор». В этом произведении наиболее полно раскрылись духовно-нравственный мир самого автора, его гражданская смелость, позволившая ему, не думая о возможных негативных последствиях, которые могли бы сломать его дальнейшую карьеру, защитить невинных руководителей совхозов. Сюжет «Оправдательного приговора» простой: директор совхоза конкретного района, управляющие отделениями, стремясь уложиться в сжатые сроки уборки кукурузы, обозначенные обкомом КПСС, для достойной встречи полувекового юбилея Октября, не успели вывезти с полей тысячи тонн сахарной свеклы, за что были привлечены к ответственности. Этим «преступлением» занялась прокуратура. Дело передано в суд, и попало оно к Х-М. Хамхоеву.

В начале повествования читаем: «Сегодня, оглядываясь назад с высоты прожитых лет, и мысленно перебирая ворохи судебных дел, я не обнаружил ни одно, которое мне хотелось бы забыть и не вспоминать, испытывая чувство стыда. Разные дела — разные судьбы. Но есть среди них одно, которым я горжусь как человек, создавший что-то очень значительное и важное, гордится своим детищем».

Да, это действительно было «очень значительное и важное» не только в судейской практике Х-М. Хамхоева, но и всего Союза дело: он, проведя тщательный и уникальный анализ статей, по которым обвинялись руководители хозяйства за порчу свеклы на полях, оправдал их, вызвав тем самым недовольство высокопоставленных партийных чиновников республики. Оправдательный приговор судьи Хамхоева на предмет его отмены рассматривался на самых высоких, вплоть до пленума Верховного суда СССР судебных инстанциях, и везде получал только одобрение.

«Оправдательный приговор» — документально-публицистическая повесть, в которой воссозданы небольшими мазками черты характеров руководивших тогда, в 60-е годы ХХ в., Чечено-Ингушской Республикой лиц, читается с неослабевающим интересом. Конечно, главным героем повести является сам Хаджи-Мурат Хамхоев, который в своей многолетней судейской деятельности всегда и неизменно руководствовался и мужеством, и совестью, и достоинством, которые не позволяли ему никогда и ни перед кем изменять самому себе, принимать судебное решение по велению сердца и души.

«Свекольное дело», столь благополучно отразившееся на судьбах обвиняемых, потом, спустя годы, в условиях изменившихся социально-политических обстоятельств, сказалось на судьбе самого Х-М. Хамхоева. В написанном им «Необходимом послесловии» к повести автор с присущим ему оптимизмом описывает перипетии в своей жизни, предопределенные этим главным подвигом в своей жизни.

«Корабли летят к луне» — третья книга Х-М. Хамхоева. В ней он, в отличие от первых книг, предстал в совершенно новой для него творческой ипостаси: писатель восторгается и удивляется Всевышнему Аллаху, и, описывая вплоть до технических параметров лунные корабли, стремление человека понять таинства этого мироздания, объясняет велением Аллаха, и подтверждает цитатами из Священного Корана.

«Корабли летят к луне» — книга большого философского смысла, ее чтение, безусловно, возвращает читателя к Аллаху, заставляет его думать о вечном и преходящем. Точно так же жанр новой книги Х-М. Хамхоева «Коран о евреях» (2022г.) можно определить как прочтение. В ней много философско-нравственных размышлений о человеке и его верованиях.

Хаджи-Мурат Хамхоев — безусловно, талантливый писатель. Его приход в ингушскую литературу в условиях идейно-эстетического оскудения национальных литератур, несомненно, выдвинет культуру ингушского народа к новым художественным вершинам.

Хасан Туркаев, доктор филологических наук, профессор