На данный момент в России этим заболеванием страдают около 14 млн человек. И это данные пациентов, у которых это заболевание уже установлено. А сколько же таких пациентов, которые даже не догадываются о том, что, возможно, у них тоже присутствует данная патология? Ведь данная патология очень часто протекает бессимптомно долгие годы. Остеопороз является «безмолвной эпидемией»: о своём недуге знают менее 1% больных. В результате в нашей стране каждую минуту происходит семь переломов позвонков, а каждые пять минут — один перелом шейки бедра, которые связаны с остеопорозом.

А все почему? Потому что пациенты не проходят своевременного обследования на дефициты своего организма, ежегодную диагностику и диспансеризацию. А ведь все это можно сделать у нас в поликлинике по адресу: Центральная, 47. Для этого у нас есть все специалисты, которые не только помогут выявить проблему, но и составить адекватную и подходящую для вас терапию.

Но почему же возникает данное состояние?

Факторами риска выступают:

• табакокурение;

• недостаточное потребление кальция;

• дефицит витамина D;

• злоупотребление алкоголем;

• прием глюкокортикостероидов более трех месяцев;

• низкая физическая активность;

• длительная иммобилизация (неподвижность).

• возраст старше 65 лет;

• женский пол;

• склонность к падениям (из-за нарушений зрения, сна, немощности, низкой физической активности или приема препаратов, вызывающих головокружение);

• наследственность (семейный анамнез остеопороза);

• недостаточную массу тела.

Диагностика остеопороза включает:

• измерение роста пациента (уменьшение роста на 2 см и более за 1-3 года или на 4 см и более по сравнению с возрастом в 25 лет отражает снижение высоты позвонков при компрессии);

• измерение расстояния между затылком и стеной при измерении роста (если это расстояние составляет более 5см, то можно говорить о грудном кифозе);

• измерение расстояния между нижними ребрами и крылом подвздошной кости (если это расстояние составляет ширину 2-х пальцев и менее, то можно говорить об укорочении позвоночного столба из-за компрессий позвонков).

Диагностика остеопороза включает расчет индекса массы тела.

Кроме того, проводится поиск осложнений остеопороза. Врач назначает комплекс исследований, который может включать:

• клинический анализ крови (определение уровня гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов с подсчетом лейкоцитарной формулы);

• Денситометрия. Позволяет оценить минеральную плотность кости.. Для определения плотности костей также используют однофотонную (не всегда информативна) и двухфотонную денситометрию, количественную КТ позвоночника. Для скрининговых исследований применяют менее точную ультразвуковую денситометрию.

• Рентгенологические методы. Малоинформативны в диагностике заболевания, позволяют достоверно выявить признаки остеопороза только при значительной потере массы костных тканей (более 30%). Назначаются для обнаружения свежих переломов, а также костных мозолей и посттравматических деформаций, свидетельствующих о нарушении целостности костей в анамнезе.

Остеопороз лечит только врач и необходима консультация с ним.

Но существуют так же и народные рецепты помогающие при данном заболевании. Вот несколько из них:

Рецепт полезной кунжутной пасты для суставов и костей с большим количеством полезных микроэлементов:

Главное условие для приготовления восточной закуски — использовать качественное семя кунжута. Порядок действий следующий:

1. Замочить зёрнышки в холодной воде на 1-2 часа, затем слить воду через частое сито и обсушить.

2. Обжарить семена в течение 10 мин. в сковородке без масла на слабом огне.

3. Измельчить в кухонном комбайне или блендере.

4. Доливать понемногу в блендер растительное масло, чтобы масса не была слишком густой. Масло можно взять кунжутное, оливковое или миндальное.

5. Перелить в стеклянную посуду и поставить в холодильник или сразу же употребить в пищу.

Из кунжута легко получить домашний хумус. Для этого 100 г пасты соединяют с 1 растёртым зубчиком чеснока, 50 г лимонного сока, 2 ст. ложками оливкового масла и 400 г варёного гороха нута. Все продукты измельчают в блендере и заправляют по вкусу солью и перцем. Соус гармонично сочетается с мясными и рыбными блюдами, тушёными овощами, хлебом и крутыми яйцами.

Луковый суп. Берем с кожурой 2 большие луковицы, тонко нарезаем и обжариваем до золотистого цвета на подсолнечном масле. Затем заливаем ее 1 л кипятка и держим на огне 15-17 минут. Применение: сняв с огня, даем постоять еще 30 минут. Отделяем шелуху из полученного отвара, делим суп на 3 равные части и принимаем 1 раз в день примерно в одно и то же время ровно месяц.

Основу лечения данного заболевания составляет правильно подобранное питание, пищевой рацион которого должен состоять из продуктов, содержащих кальций, витамины группы В, А, Д, Е и магний. Данный состав содержится в морепродуктах, молочных продуктах, зелени, сухофруктах, сырых овощах, фруктах, бобовых и злаковых, морской капусте, ягодах и орехах.

Кроме питания, важную роль играет специальная лечебная гимнастика, разбитая на определенные комплексы. Основной упор в ней делается на укрепление мышц спины, шеи, грудной клетки, плечевого пояса и нижних конечностей. Благодаря правильно подобранным физическим упражнениям сохраняется плотность костной ткани, улучшается ее минерализация, ускоряется обмен веществ и улучшается равновесие.

Посему, итогом и заключением данной статьи будет: своевременно обследуйте свой организм. Не пропускайте приемы у врачей. А в свою очередь Городская Поликлиника г. Назрань в этом поможет и будет на страже вашего здоровья.