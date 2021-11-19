Так, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, агрономами регионального РСЦ был проведен фитосанитарный мониторинг на площади 178,16 тыс. га, в том числе: по вредителям — 145,26 тыс. га, по болезням — 23,84 тыс. га, и сорнякам — 9,06 тыс. га. Заселенная площадь составила всего: по вредителям — 35,5 тыс. га, болезням — 1,61 тыс. га, и сорнякам — 8,04 тыс. га.

По словам специалистов, в результате мониторинга в республике в основном были выявлены следующие вредители и болезни растений: мышевидные грызуны, саранчовые, хлопковая совка, проволочники, клоп вредная черепашка, пьявица, трипсы, тля, злаковые мухи, колорадский жук, корневые гнили, септориоз и бурая ржавчина. Обработки проведены против вредителей на площади 18,36 тыс. га, болезней — 6,9 тыс. га, сорняков — 8,7 тыс. га.

За отчетный период в лабораториях учреждения была проведена фитопатологическая экспертиза семян на яровых колосовых культурах — 0,534 тыс. т. Клубневой анализ картофеля проведен всего — 1,1 тыс. т. Также в течение вегетационного периода специалистами проводилась листовая диагностика растений при помощи экспресс-метода. Ингушским филиалом был произведен и реализован энтомофаг, полезное насекомое — габробракон.

Помимо выполнения государственного задания и оказания платных услуг по мониторингу и борьбе с вредными объектами, специалисты проводили работу по своевременному оповещению заинтересованных лиц о ситуации на посевах. Так, по факту выявления вредителей, заболеваний и сорняков в правительство республики, региональный Минсельхоз, а также в местные администрации и сельхозтоваропроизводителям региона направлялись сигнализационные сообщения и информационные листки.

Специалисты филиала «Росселхозцентра» осуществляют ежедневные наблюдения за состоянием и развитием вредителей. Всем заинтересованным лицам предоставляются рекомендации о мерах борьбы против многочисленных вредителей.