Отечественные программные продукты «Базис» войдут в программы для обучения ИТ-специалистов в ведущих вузах России

Программа подготовки DevOps-инженеров в университетах реализуется в целях обеспечения цифровой экономики России высококвалифицированными ИТ-кадрами в наиболее востребованных направлениях, таких как автоматизация гибкой разработки сервисов, создание и поддержка динамической высоконагруженной облачной инфраструктуры.

По данным рекрутинговой платформы HeadHunter, темпы прироста вакансий для DevOps-инженеров составляют около 59% ежегодно. Так, за 2021 год компании разместили в два раза больше предложений о работе, чем за 2019-й год (10,1 тыс. в 2021 году против 5,3 тыс. в 2019-м).

Говоря о важности запуска образовательной программы, вице-президент по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Давид Мартиросов отметил, что многие компании готовы брать специалистов со студенческой скамьи, но таких специалистов сейчас нет, несмотря на высокую востребованность в них. «В России востребованность в DevOps-инженерах растет кратно, их профессиональные навыки активно используются в банковской, телекоммуникационной и ИТ-отраслях, например, в таких компаниях, как „Ростелеком“, Билайн, МТС, VK, Яндекс, а также в госсекторе. Именно поэтому так важна наша программа подготовки таких специалистов. Это залог успешного технологического развития страны», — пояснил Давид Мартиросов.

«Подготовка высококвалифицированных кадров в области ИТ позволит расширить число предложений на отечественном рынке труда по наиболее востребованным профессиям, в том числе DevOps-инженеров. Выпускники получают гарантированное трудоустройство сразу после получения диплома в связи с дефицитом аналогичных специалистов на рынке труда. В частности, лучшим студентам-выпускникам программы будет предложено трудоустройство в «Ростелеком», — отметил и. о. ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

За первый год реализации пилотной программы на базе четырех университетов планируется подготовить более 1,6 тыс. профильных специалистов. С учетом потребностей бизнеса и государства в DevOps-инженерах в следующем учебном году планируется расширить обучение в рамках пилотного проекта с четырех до 12 университетов, а общее число выпускников программы может достигнуть 10 тыс. человек ежегодно.

Первыми университетами, в которых начнут готовить DevOps-инженеров, станут МГТУ «СТАНКИН», МГТУ им. Н. Э. Баумана, РТУ МИРЭА и УрФУ. Студенты получат возможность пополнить багаж знаний в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по техническим направлениям подготовки, среди которых «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика» и «Программная инженерия». Программа обучения также будет доступна и в виде факультатива или дополнительного образования. Обучение по всем формам подготовки DevOps-инженеров является полностью бесплатным для студентов-участников проекта.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж подчеркнул стратегическую важность реализации такого проекта: «В новой реальности, в которой мы оказались, совершенно необходимыми стали совместные усилия по расширению уровня кооперации между вузами и реальным сектором экономики, по повышению востребованности выпускников на рынке труда».

Ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный также указал на беспрецедентный характер инициативы: «На сегодняшний день это — уникальный проект такого сетевого сотрудничества, и в этом смысле сложно переоценить важность запуска такого проекта. Уверен, что продуктивное взаимодействие с ориентацией на быстрый и успешный результат ключевых представителей индустрии с ведущими университетами позволит стране выполнить поставленные амбициозные задачи по сокращению зависимости от иностранного программного обеспечения и увеличению числа высококвалифицированных специалистов, готовых обеспечить переход к новому технологическому укладу».

Разработанные рабочие программы учебных дисциплин составлены с учетом последних разработок и трендов в области методологии разработки ПО, а также охватывают новые направления развития DevOps-культуры. Кроме того, программы сформированы при участии разработчиков отечественного ПО, ведущих ИТ-инженеров и высококвалифицированных программистов, имеющих многолетний опыт педагогической практики. За два последних года спрос на таких специалистов вырос на 70–80%, а на специалистов, умеющих работать с российским программным обеспечением, — на 200%.

Помимо вузовских педагогов, лекции и семинары будут вести специалисты-практики, имеющие стаж работы в области ИТ-разработок не менее четырех лет. Обучение будет организовано в смешанном формате, в том числе с использованием ресурсов публичного облака «Ростелекома», что обеспечит максимальную вовлеченность студентов в процесс получения знаний.

Говоря о деталях организации учебного процесса, ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что обучающиеся будут обладать компетенциями в области DevOps, автоматизации гибкой разработки сервисов, создания и поддержки динамической облачной инфраструктуры и развертывания отечественных средств виртуализации.

В рамках обучения преподаватели и студенты будут использовать отечественную экосистему программных продуктов Базис. Digital Energy, которая закрывает весь спектр базовых продуктов построения и поддержки облачной инфраструктуры.

Базис. Digital Energy — это DevOps-конвейер на базе динамической инфраструктуры, который позволяет организовать полный цикл разработки и тестирования программных продуктов, а также создавать масштабируемую, безопасную инфраструктуру, способную обрабатывать различные типы нагрузок: контейнеры, архивы большого размера, виртуальные машины и приложения. Комплексное решение Базис. Digital Energy создано с участием российских лидеров отечественного рынка разработки программного обеспечения, таких как Yadro, Rubytech и «Ростелеком».