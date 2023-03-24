Росгвардия

Погружаясь в историю

Открылся виртуальный музей Росгвардии

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В честь празднования 55-летия Центрального музея Росгвардии и предстоящего Дня Росгвардии, отмечаемого 27 марта, состоялось открытие уникальной экспозиции музея в режиме онлайн.

Любой желающий теперь может погрузиться в историю зарождения и развития отечественных войск правопорядка, войдя на официальный сайт ведомства в разделе «Для граждан» (https://rosguard. gov. ru/special/museum/index. html).

Виртуальный тур по Центральному музею Росгвардии выполнен на основе панорамной фотосъемки. Вниманию зрителей представлены экспонаты разных времен и этапов становления войск правопорядка — от старинных мундиров, портретов и кремнёвых ружей XVIII века до кожаных чекистских курток и маузеров легендарного автобронеотряда времён Гражданской войны и боевых трофеев Росгвардии из зоны специальной военной операции.

Все экспонаты музея оцифрованы, что позволяет рассмотреть их с нескольких точек обзора. Также для удобства пользователей в правом нижнем углу размещена интерактивная карта экспонатов, которая сократит время поиска интересующих предметов.

Отметим, что фонд Центрального музея Росгвардии насчитывает более 35 тысяч единиц хранения, которые уже переходят и в его виртуальную версию.

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