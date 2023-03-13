«Верховный суд Ингушетии удовлетворил жалобу защиты об отмене приговора Малгобекского городского суда от 5 июля 2022 года о признании виновным жителя республики Гогиева в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказал адвокат.

По решению Верховного суда дело возвращено на новое рассмотрение в первую инстанцию в ином составе суда. Защита обращала внимание ВС республики, что вердикт противоречит фактическим обстоятельствам дела, а также на то, что суд в ходе судебного следствия и постановления приговора допустил существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, отметил Беков.

«В суд апелляционной инстанции защитой были представлены дополнительные доказательства, которые свидетельствовали, что городской суд допустил грубейшие нарушения закона. В частности, отсутствовали письменные протоколы трёх судебных заседаний, суд незаконно привлёк в качестве секретаря судебного заседания архивариуса, который не наделён соответствующими полномочиями, второй секретарь судебного заседания являлась супругой одного из свидетелей со стороны обвинения», — уточнил он.

Представленные защитой доказательства явились основанием для отмены приговора. Теперь суд первой инстанции должен проверить заново все обстоятельства дела.

В июле минувшего года газета «Ингушетия» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры сообщала, что Малгобекский городской суд признал местного жителя, который осенью 2017 года на иномарке врезался в ВАЗ, виновным в совершении смертельного ДТП.

По данным ведомства, мужчина, управляя технически исправным автомобилем Mercedes-Benz на дороге Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек от трассы «Кавказ» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ВАЗ-21099. В результате погибли четыре пассажира отечественного авто в возрасте от 17 до 22 лет, водителю этой же машины причинен тяжкий вред здоровью.

На мужчину было возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

Вердикт в законную силу не вступил.

Как заявлял ранее Беков, по версии обвинения, Гогиев в результате обгона на большой скорости выехал на полосу встречного движения и создал опасность водителю автомобиля ВАЗ, который двигался по своей полосе во встречном направлении. После этого водитель ВАЗ, избегая столкновения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением Гогиева, который успел вернуться на полосу своего движения.

Назначались повторные и дополнительные судебные экспертизы, которые установили, что причиной ДТП явился выезд автомобиля ВАЗ на встречную полосу движения.

Совершение обгона осужденным достоверно не было установлено — ни на стадии предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства. Водитель автомобиля ВАЗ утверждал, что столкновение произошло на его полосе движения, тогда как все следы столкновения находятся на полосе иномарки. Это установлено протоколами осмотра места происшествия и заключениями эксперта.

Необоснованно суд не принял во внимание показания свидетелей со стороны защиты, которые опровергали версию совершения обгона Гогиевым. Даже если допустить, что подзащитный совершал обгон, выезд на встречную полосу как средство предотвращения столкновения законом запрещён. Эксперты установили, что водителю ВАЗ достаточно было двигаться по своей полосе, и столкновения можно было избежать.

Как сообщал газете «Ингушетия» источник, осужденный является бывшим сотрудником МВД и сыном экс-советника Главы республики Юнус-Бека Евкурова, который также занимал пост вице-премьера в региональном правительстве.