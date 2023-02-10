Отмостка из асфальта: как и для чего делают асфальтовую отмостку

Отмостка предотвращает намокание грунта, контактирующего с основанием дома, препятствуя его преждевременному разрушению. На просадочных грунтах отмостку делают широкую, на непросадочных — узкую.

Выбор в пользу асфальтовой отмостки делают при строительстве и ремонте многоквартирных домов. Как отмечают на https://asphalt.mosavtobeton.ru/, для благоустройства придомовых территорий подойдет горячий или теплый мелкозернистый или песчаный асфальт любого типа. Реже используют холодный состав. Важное требование — минимальные показатели водопоглощения и достаточные показатели водостойкости. Устойчивость к нагрузкам для отмостки особого значения не имеет.

Асфальтовая отмостка укладывается быстро, она прочная и ее легко ремонтировать, покрытие получается ровным и бесшовным, его несложно очищать от мусора. В некоторых случаях отмостка может являться продолжением тротуара.

Для отмостки вдоль фундамента роют траншею глубиной 20-40 сантиметров. Далее послойно на геотекстиль укладывают песок и щебень. Песок тщательно уплотняют. Например, если слой песка 20 см, то засыпают его послойно, утрамбовывая каждые 10 сантиметров. Щебень проливают битумной эмульсией и укладывают финишное покрытие. Чтобы вода не застаивалась, отмостку делают под уклоном. Финишное асфальтовое покрытие делают толщиной примерно 5-6 см. После трамбовки получится 3-4 см. Асфальт набирает прочность за 1-2 дня.

Отмостка у загородного дома

В частном загородном строительстве альтернативой асфальту может быть бетон, плитка, брусчатка, резиновая плитка и т. п. В данном случае, как правило, отмостка дополнительно является архитектурным элементом и должна сочетаться с отделкой дома и дорожек. Для так называемых «мягких» отмосток используют щебень, гранитный отсев, гравий, гальку или даже газон. За отведение воды отвечает уложенный ниже мембранный материал или любая другая гидроизоляция.

Если дом стоит на глинистых водонасыщенных грунтах, то отмостку делают утепленной. Для утепления, а точнее для смещения глубины промерзания, используется экструдированный пенополистирол. В отмостках его кладут на песчаную подушку под слой гидроизоляции.