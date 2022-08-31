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Отставные офицеры поделились опытом работы с молодыми полицейскими Ингушетии

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По инициативе совета ветеранов республиканского МВД и приглашению руководства ОМВД России по Назрановскому району отставные офицеры правопорядка, капитаны милиции в отставке В. Бузуртанов и И. Дзейгов встретились с сотрудниками уголовного розыска назрановской полиции. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

«В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы организации работы и решения служебных задач», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, в беседе с молодыми сотрудниками ветераны отметили, что каждый полицейский при исполнении несёт ответственность не только за себя, но и за своих товарищей, за каждого члена общества, которое доверило им свою защиту.

Члены совета ветеранов подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения мер личной и общественной безопасности, положений ведомственных нормативно-правовых актов и оперативно-распорядительных документов, а также норм поведения в обществе, правил неписаного ингушского кодекса чести — «эздел».

Также гости рассказали собравшимся о причинах, целях и задачах специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики распространения Covid-19, поскольку, несмотря на очевидные успехи в противодействии данному заболеванию, оно по-прежнему представляет опасность для здоровья граждан.

Встреча прошла в благожелательной атмосфере, молодые стражи правопорядка внимательно выслушали и приняли к руководству напутствие старших товарищей.

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