В первую очередь министр указал на необходимость формирования графика дежурств ответственных сотрудников на спортивных объектах в период объявленных Президентом страны нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября. Также глава Минспорта, сообщила его пресс-служба, объявил о предстоящем в ближайшее время субботнике, в рамках которого Дошхоклоев рекомендовал осуществить посадку молодых саженцев на территориях спортивных учреждений.

В ходе встречи глава спортивного ведомства региона акцентировал внимание на важности участия всех сотрудников подведомственных учреждений во Всероссийской переписи населения, она стартовала в России 15 октября и продлится по 14 ноября. Али Дошхоклоев отметил, что перепись не просто статистика, а инструмент, при помощи которого принимаются решения по развитию экономики и социальной сферы республики и страны в целом.

С руководителями спортивных федераций республики в первую очередь обсуждалось формирование календарного плана на предстоящий 2022 год, своевременная отчетность по выездам на соревнования и тренировочные сборы.

Заместитель директора Центра спортивной подготовки Минспорта региона Ваха Бузуртанов обратил внимание на актуальность прохождения федерациями государственной аккредитации. По его словам, в случае ее отсутствия, спортивная федерация не будет включена в реестр общероссийских и аккредитованных региональных федераций, что сделает невозможным финансирование выездных мероприятий спортсменов.

Али Дошхоклоев дал рекомендации руководителям спортивных федераций по ужесточению контроля над тренерским штабом, предложив создать единую систему в федерации, которая станет надзором над деятельностью тренеров.

Директор ЦСП Джамбулат Торшхоев напомнил о том, что созданная по инициативе руководства Минспорта конкурсная комиссия для выявления и поощрения спортсменов, показавших лучший результат за отчетный период, продолжит эту работу, как и прежде.

Напомним, в октябре 2021 года ситуация с коронавирусом ухудшилась почти во всех регионах России. Из-за резко выросшего числа заболевших и умерших от Covid-19, Президент России принял решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а региональные власти установили дополнительные ограничения, в том числе на работу сферы услуг и общепита.

В Ингушетии ограничивается деятельность организаций общественного питания с 22:00 до 6:00, а также работа досуговых и развлекательных учреждений для детей и молодёжи за исключением учреждений дополнительного образования, площадок, парковых аттракционов. С 20 октября введено обязательное предъявление QR-кодов о прохождении вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус при посещении культурных и спортивных мероприятий.