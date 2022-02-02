«Представители ингушей города Москвы и Московской области с глубоким прискорбием сообщают, что 31 января 2022 года после непродолжительной болезни ушёл из жизни Сейнароев Бексолт Магомедович, лидер национального движения за возрождение нашей государственности.

На Втором съезде ингушского народа в 1989 году Бексолт Магомедович был избран председателем оргкомитета по восстановлению Ингушской государственности. На Третьем общенациональном съезде ингушского народа в 1991 году он был избран председателем Народного совета Ингушетии и на протяжении всего времени проявил себя как грамотный, принципиальный и достойный гражданин своей страны.

Сейнароев Б. М. был видным представителем юридического сообщества: первый вайнах — доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, судья Высшего арбитражного суда РФ, академик Международной академии информатизации (отделение прав человека). Он последовательно отстаивал требования об исполнении Закона РФ «О реабилитации репрессированных народов».

Нам, проживающим в Москве и Московской области, чаще доводилось видеться с ним, и мы, как и весь народ, потеряли в его лице авторитетного, талантливого и справедливого человека, который в тяжелые времена всегда был рядом, высказывал принципиальные оценки и никогда не боялся ответственности. Он служил для нас примером добропорядочного мусульманина, искренне переживал за будущее нашего народа.

Мы все смертны и большая честь уйти из жизни, оставив в ней такой достойный след и поступки, которые будут навсегда в памяти потомков!

Мы выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Память о нем сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать!

Дала гешт долда цун! Дала къахетам болба цун!»

Сулумбек Мамилов, Сергей Беков, Хаджи-Мурад Хамхоев, Магомед-Башир Аушев, Иса Хаматханов, Абдул-Мажит Дударов, Зураб Тимурзиев, Ахмед Полонкоев, Висангирей Гагиев, Аслан Мальсагов, Юсуп Ахриев, Амир Базоркин, Умар Сапралиев, Алихан Хашиев, Ахмед Катиев, Абукар Бачалов, Магомед Измайлов, Ахмед Героев и другие искренне сочувствующие представители многочисленной московской общины ингушей.