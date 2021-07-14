Хаджи Рашидович Ахриев родился 17 ноября 1931 года (в реальности же 17 июня 1930 года) в городе Харькове, где в то время жила их семья по месту службы его отца в гражданской авиации. Детство и юность его прошли в Харькове, во Владикавказе, где он учился в знаменитой своими известными на всю страну выпускниками 5-й школе, а потом в Северо-Казахстанской области Казахстана, куда был депортирован ингушский народ в 1944-м году.

Школу он окончил в Джамбуле и поступил в 1950 году в Киргизский государственный медицинский институт, который закончил в 1956 году с красным дипломом по специальности «лечебное дело». Надо отметить здесь, что в то время во Фрунзенском медицинском институте профессорско-преподавательский состав был укомплектован в основном профессурой из ведущих медицинских вузов Москвы, Ленинграда и других известных медицинских центров страны, эвакуированных во время войны или сосланных в Среднюю Азию и Казахстан. Это обстоятельство и помогло Хаджи Рашидовичу получить глубокие знания по специальности, понять и освоить все тонкости врачебной профессии и преподавательской деятельности, достичь весомых научных результатов в медицинской науке и завоевать безупречный авторитет и всеобщую любовь у своих коллег и студентов.

Вот как об этом вспоминал сам Хаджи Рашидович Ахриев:

«Всё началось с того, что практически весь ингушский народ в 1944 году был насильственно депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. Я оканчивал хорошую школу в Казахстане. Мои учителя — коренные петербуржцы, это была царская интеллигенция, которую выслали после убийства Кирова. Его смерть Сталин использовал как повод для усиления политических репрессий. Учителя заставляли учить стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, изучать историю. Во многом на меня повлиял также мой дядя, который был врачом в довоенное время.

Я относился ко всему ответственно, в том числе, когда поступал в институт. Его закончил с отличием, после чего написал письмо министру здравоохранению КБАССР с просьбой взять меня на работу. Первые 10 лет дежурил в неотложной хирургии по травматологии в больнице, параллельно в 1968 году начал работать в университете».

В 1956 году, после возвращения из депортации, Хаджи Рашидович проработал год врачом в Тырныаузе КБАССР, а затем, с 1957 по 1965 год, работал хирургом в 1-й городской больнице г. Грозного, в Назрановской больнице (в «Крепости»), в больнице скорой и неотложной помощи в Грозном. В 1965 году Хаджи Рашидович Ахриев поступил в очную аспирантуру на кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии во Всесоюзный центральный институт усовершенствования врачей в Москве, где его научным руководителем был широко известный в стране выдающийся топограф-анатом и хирург, заслуженный деятель науки, член-корреспондент АМН СССР, профессор Б. В. Огнев. Под его руководством в серии экспериментов над подопытными животными Ахриев изучал состояние и динамику лимфатического русла тонкого кишечника и его брыжейки после перевязки грудного лимфатического протока.

После успешного окончания аспирантуры в Москве в 1968 году и последующей защиты диссертации «Крово- и лимфообращение тонкой кишки при гемодинамических нарушениях в эксперименте» 18 марта 1969 года на звание кандидата медицинских наук Х. Р. Ахриев был приглашен в 1968 году на работу в Кабардино-Балкарский государственный университет на медицинский факультет, где он стал одним из его основателей и был в течение 37 лет бессменным заместителем декана медицинского факультета, плодотворно и добросовестно проработав в звании доцента кафедры нормальной и патологической анатомии до самой своей отставки 31 мая 2016 года.

Хаджи Рашидович Ахриев постоянно совершенствовал своё профессиональное мастерство и практические навыки врача, совмещая в течение 10 лет преподавательскую деятельность на медицинском факультете КБГУ с врачебной практикой в различных медицинских учреждениях г. Нальчика, в частности в 1-й городской и республиканской больницах, по линии оперативной хирургии и травматологии.

Из личных воспоминаний Хаджи Рашидовича Ахриева в ходе многочисленных, незабываемых бесед с ним мне известно о многих случаях в его долгой врачебной практике, когда его высочайшее профессиональное мастерство, преданность и любовь к своей профессии, осознание высочайшей ответственности за жизнь каждого больного, нестандартные, смелые, быстрые и оригинальные решения и мужество в очень сложных стрессовых ситуациях спасли жизнь многим людям разных национальностей и профессий.

Вот выдержка из характеристики, данной завкафедрой травматологии ЦОЛИУ врачей профессором В. А. Поляковым: «Врач Х. Р. Ахриев, 1931 года рождения, работал в качестве врача-травматолога на травматологическом пункте кафедры травматологии ЦОЛИУ врачей (Центральный ордена Ленина институт усовершенствования врачей) на базе клинической больницы номер 50 с ноября 1965 года по декабрь 1968 года. За время работы на травматологическом пункте клиники проявил себя как высококвалифицированный специалист, дисциплинированный работник и хороший товарищ. Х. Р. Ахриев владеет новейшими методами обследования и лечения больных».

Х. Р. Ахриев регулярно проходил курсы повышения квалификации врачей в Москве и КБР, чтобы владеть самыми современными методами врачебной профессии.

Несмотря на огромный объём работы в должности замдекана медицинского факультета, Х. Р. Ахриев плодотворно занимался научной работой, опубликовав более 200 научных работ, учебно-методических пособий, рационализаторских предложений и два патента: «Способ закрытия культи бронха» и «Способ подхода к спинному мозгу».

В должности замдекана медицинского факультета КБГУ Х. Р. Ахриев играл огромную и незаменимую роль в организации учебной, преподавательской, методической и воспитательной работы. В современной психологии есть такое важное понятие, как эмоциональный интеллект, который играет ключевую роль в способности человека правильно распознавать, толковать и интерпретировать эмоции и чувства других людей. Многочисленные отзывы и воспоминания его коллег и студентов-выпускников медицинского факультета КБГУ, хорошо знавших Хаджи Рашидовича, красноречиво говорят о его непревзойдённой способности сопереживать и тонко понимать эмоции и чувства другого человека, помогать советом, делом, наставлением. В отношениях со всеми людьми он неукоснительно придерживался чётких, ясных и мудрых принципов: «Спеши делать добро», «Не навреди» и «Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе».

Он рано, в 11 лет, остался без отца, погибшего в воздушном бою на фронте в 1942 году. Наверное, поэтому Хаджи Рашидович так трогательно и по-отечески добро относился ко всем своим студентам, вспоминая как ему не хватало в его далёком детстве его заботливого, сильного и доброго отца. В личном архиве Хаджи Рашидовича сохранились записанные им его собственные мысли и наблюдения, проливающие свет на его личную жизненную философию, понимание миссии и профессии врача, педагога-наставника. Вот несколько из них:

— «...посредственный врач более вреден, чем полезен»;

— «Для интеллигента характерна воспитанность и полное отсутствие высокомерия и амбициозности»;

— «Жизнь врача — это постоянный университет, который никогда не заканчивается»;

— «Завтра вас ждёт трудный, но прекрасный путь — путь исцелителя» (из обращения к выпускникам медицинского факультета);

— «Ученик — это не сосуд, который надо заполнить знаниями, а факел, который надо зажечь» (цитата из Платона).

Общий трудовой медицинский стаж Х. Р. Ахриева насчитывает 60 лет, а педагогический стаж — 47 лет. Многолетний самоотверженный, плодотворный труд доктора Ахриева отмечен многочисленными наградами: медалью «Ветеран труда», почётными грамотами и благодарностями Министерства общего и специального образования СССР, Президиума Верховного Совета КБАССР, ректората КБГУ и медицинского факультета КБГУ.

Вот несколько высказываний бывших студентов и коллег о Хаджи Рашидовиче Ахриеве.

"Помню его как первого, кто встретил нас на медицинском факультете после поступления, — говорит заведующий кафедрой детских болезней, акушерства и гинекологии, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач КБР Рашид Жетишев. — Хаджи Рашидович долгие годы был первым представителем администрации медицинского факультета КБГУ для каждого нового набора студентов, встречавшим вчерашних абитуриентов в стенах факультета. Даже до первого собрания, у информационного стенда со списками сформированных групп. Его отличали не только высочайший профессионализм, ораторское мастерство, глубокое знание топографической анатомии, которую он преподавал, но и прежде всего удивительное чувство такта. Ни одному студенту он не сказал обидного слова. Никогда никого не задевал. Вёл себя так, что вспоминаются только добрые, красивые моменты общения с ним. Мало осталось таких людей. Он из очень известной в Ингушетии семьи. Его отец был первым лётчиком из представителей народов Северного Кавказа, а его дедушка, Чах Ахриев, — первый ингушский учёный-этнограф. Хаджи Рашидович был удивительно добрым человеком. Невозможно представить, чтобы он кого-то ругал. Но при этом относились к нему всегда очень уважительно.

Значимость его личности ещё глубже осознавалась после того, как окончил факультет и начал работать. Чем больше проходит времени, тем больше понимаешь, какую огромную роль он сыграл в том, что факультет стал для студентов вторым домом, поистине alma mater. Он много времени уделял работе на медицинском факультете. Сейчас говорю даже не о количестве лет, а о ежедневных его трудах. Во всём, что касалось администрирования, организации учебного процесса, он был незаменим, один справлялся с огромным объёмом задач, будучи единственным заместителем декана. Он преподавал у нас топографическую анатомию. Прекрасно помню, как под его руководством мы делали операции на животных, достаточно сложные, вплоть до резекции желудка. В последние годы часто встречал его в парке. Он рассказывал много интересных историй о факультете и его истории. Делился воспоминаниями о коллегах, всегда самыми добрыми. Светлая память о нём будет жить в душе каждого, кто знаком с Хаджи Рашидовичем«.

Заведующий кафедрой общей хирургии, доктор медицинских наук, заслуженный врач КБР, декан медицинского факультета КБГУ с 1996 по 2016 год Руслан Захохов вспоминает: «Он был олицетворением факультета. А для любого руководителя — незаменимым заместителем. Каждый декан ценил Хаджи Рашидовича. Пришёл он при Нагоеве, работал с Кушхабиевым, затем с Шомаховым, потом со мной. Раньше всех приходил на работу и позже всех уходил. Целая жизнь отдана служению факультету. Даже к самому зданию он относился с трогательной заботой. Любил посещать занятия других преподавателей, считал важным знать, как ведётся учебный процесс. Переживал, что студентов перегружают заданиями. Восхищали его высочайшая интеллигентность и скромность. Удивительно трепетно относился к культуре и истории Кабардино-Балкарии. Организовывал со студентами выходы к памятникам Шогенцукову, Кешокову, Кулиеву. Считал важным не только давать знания студентам, но и прививать им уважение и интерес к поэзии, литературе, повышать их общий образовательный уровень. Он перешёл на педагогическую работу после клинической практики, прекрасно, с глубоким пониманием предмета, преподавал топографическую анатомию и оперативную хирургию. У него была поразительная память на выпускников. Казалось, помнит каждого. Узнавал на улицах, приветствовал, всегда интересовался, чем занимаются, где работают. Перед его глазами прошли около пяти тысяч студентов. Как можно было всех их помнить, непостижимо, но ему удавалось».

В соцсетях многие его благодарные коллеги и студенты делились фотографиями и видеозаписями Хаджи Рашидовича, воспоминаниями о нём, которые подготовила Елена Белых.

Зураб Шарданов: «Настоящий книжный профессор — седой, опрятный, честный, знающий, немного наивный, непогрешимый. Его уважали все, конечно же, не боялись, нет, а именно уважали. При нём, например, не курили и прятались, если пропускали пары. Он умел удивительно по-доброму ругать. Хранил дух факультета, такой умудрённый годами старец, хоть и без бороды, который помнил всех студентов за все годы по фамилиям! Менялись ректоры, деканы, преподаватели, а Хаджи Рашидович оставался. Неизменный...»

Елена Камышова: «Оптимист, прекрасный организатор, преподаватель, оратор. Его было слышно в любой аудитории, его голос незабываем!»

Марияна Ксанаева: «Всегда с улыбкой и звонким голосом, одинаково позитивный по отношению к каждому студенту. Великое терпение, внимание и доброжелательность. Прошло столько долгих лет, как многих из нас он встретил и выпустил. Удивительный человек, объединяющий все поколения врачей из КБГУ. Огромная благодарность за всё и светлая память. Человек-эпоха».

«Коллеги и армия выпускников Хаджи Рашидовича навсегда запомнят его как человека неуёмной жизненной энергии, любившего жизнь и людей, человека с высокими душевными и этическими качествами. Светлая память об Ахриеве Хаджи Рашидовиче сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории медицинского факультета КБГУ», — отмечено в публикации на официальной странице КБГУ.

«Все медицинское сообщество КБР делилось друг с другом печальной вестью. На 90-м году жизни, в окружении своих бывших студентов, умер «Хаджирашидович». Да-да, это не опечатка. Ведь это было не именем и отчеством в привычном понимании. Это было чем-то другим. Убежден, меня поймут те, кто был знаком с ним, кто учился на врача в КБГУ. Его ведь никто и никогда не называл, например, по фамилии — Ахриев, как обычно принято у студентов идентифицировать преподавателя. Тут был, конечно же, просто монолит. Эдакий хрестоматийный персонаж. Возникало ощущение, что он всегда был стариком, всю свою жизнь! Я, например, не мог себе представить его молодым... Перечить ему, тем более обидеть, считалось дурным тоном практически у любых слоёв студентов, будь то «ботаники» или «грубияны»... Конечно же, Хаджи Рашидович был своего рода константной! Менялись ректоры, деканы, преподаватели, а он оставался. Неизменный. Факультет однозначно потерял в его лице сакральную личность. Ведь он стал чем-то общим, для всех без исключения выпускников медфака КБГУ, за всю его историю!!! И мне немного жаль тех, кто придет учиться на факультет в 2020 году, ведь они уже будут лишены этого. Там не будет ЕГО. Вне всякого сомнения, с уходом Ахриева Хаджи Рашидовича закончился old school факультета», — оставили записи в Instagram его студенты, докторская коллегия республики в день смерти замечательного, мудрого человека и доброго, выдающегося доктора, педагога и наставника Хаджи Рашидовича Ахриева.

Все эти годы рядом с ним была его супруга Мадина Султановна Ахриева, тоже врач по профессии, проработавшая много лет вначале хирургом в лор-отделении республиканской больницы КБР, а затем заведующей сурдологическим отделением в той же больнице. Вместе они воспитали двоих детей.

Любовь и уважение Х. Р. Ахриева к народу, культуре, традициям КБР, её достижениям были искренни и деятельное участие в жизни республики доставляли ему истинную радость и наполняли смыслом его жизнь. Он был искренним патриотом ингушского народа и Кабардино-Балкарии и её народа, которые стали ему родными, культурой которых он интересовался, успехи и достижения которых ему доставляли огромную радость. Высочайшие морально-этические и нравственные качества, искренняя и естественная доброта, доброжелательная любознательность, заинтересованность и неподдельное уважение к любому собеседнику, завидная способность слушать и понимать самые глубинные движения человеческой души, всегда скромно и без какого-либо пафоса творить добро, органичное для него желание помочь, поддержать делом, словом, наставлением, участием, искренне радоваться успехам и достижениям своих многочисленных коллег, студентов, друзей, знакомых и родных мгновенно и навсегда покоряли сердца всех, кому посчастливилось встретиться на жизненном пути с уникальной личностью, мудрым наставником, добрым доктором и человеком красивой души, высочайшей чести и достоинства Хаджи Рашидовичем Ахриевым.

Светлая память о нём и бесконечная благодарность останется навсегда в сердцах всех, кто знал доктора Хаджи Рашидовича Ахриева.

А. Б. Куркиев