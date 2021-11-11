Возьмем, к примеру, проблему строительства той же федеральной автотрассы «Кавказ», решение которой оттягивают не первый год, в отличие от соседних субъектов. Кто тянет волынку, с какой целью — об этом нет никакой свободной информации! Известно лишь, что с момента объявления прокладки трассы от живущих вдоль нее жителей потребовали обзавестись законной документацией на домовладения. Бумагами, свидетельствующими о том, что они, дескать, «не верблюды» и что снос их домовладений ради новой дороги им компенсируют, многие запаслись. Не все, конечно. Что было дальше — об этом мы не раз писали.

Тем временем дорогу все строят и строят, и конца ее прокладки нет! Мало того, эта тягомотина затягивает, опосредованно, в свою пропасть и другие сферы хозяйственной деятельности республики. Спросите, о чем речь? Ну, скажем, о маршрутном такси номер 7, который связывал центр Назрани с так называемым новым автовокзалом (говорят — частным), построенным на обочине федеральной автотрассы.

Непонятная конфигурация федеральной автотрассы привела к тому, что водители маршрутных такси отказываются отныне делать пятикилометровый крюк, чтобы заехать в этот автовокзал, и теперь пассажирам приходится добираться до него пешком, преодолевая 500 метров. Естественно, люди раздражены и не понимают, что творится.

Может, кто-то объяснит? Что творится?