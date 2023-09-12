Здесь, под Малгобеком, где шли ожесточенные бои, дивизия приняла своё боевое крещение. Гитлер поставил перед немецкой армией задачу — до 25 сентября захватить город. Ему нужна была уникальная по составу малгобекская нефть, которая шла на изготовления топлива для самолетов. Но Малгобек устоял, ценою жизни 120 тысяч солдат и офицеров. Это битва стала поворотным моментом в битве за Кавказ.

Павел Васильевич остался жив и продолжил добивать врага в составе своей 337-й стрелковой дивизии до конца войны.

От Малгобека его путь лежал на Новороссийск. Ожесточенные оборонительные бои были под станицей Шапшугской. Славной вехой его боевой хроники было участие в Курском сражении, когда стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам. В этой битве противник потерял около 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и свыше 3,7 тысячи самолетов.

Потом было форсирование Днепра и освобождение Украины. 19 сентября 1943 года радио передало приказ Верховного главнокомандующего: «Наши войска в результате стремительного наступления на Украине освободили от немецких захватчиков города Прилуки, Ромны, Пирятин, Лубны, Миргород, Красноград, Павлоград...». В этом приказе 337-й дивизии за боевые успехи было присвоено наименование «Лубненской».

Павел Еремеев был участником знаменитой Корсунь-Шевченковской операции (1944 год), которая вошла в историю Великой Отечественной войны как один из блестящих образцов советского военного искусства.

В декабре 1944 года воины дивизии вступили в Чехословакию, освободили город Диляново. Славными страницами в истории 337-й дивизии стали бои в столице Венгрии — Будапеште, у озера Балатон, где шли ожесточенные бои с противником, и наши солдаты проявили чудеса храбрости и героизма.

9 мая 1945 года Павел Еремеев встретил в Австрии.

Павел Еремеев служил в разведке, командовал отделением, затем взводом. Он был отважным и мужественным воином, не раз совершал дерзкие вылазки в тыл врага и добывал важные сведения о дальнейших планах противника.

Был награждён орденом Отечественной войны второй степени, двумя медалями «За отвагу» (одну из них получил за оборону Малгобека) и пятью медалями.

В одном из его наградных листов написано (это в первом его бою!): «Тов. Еремеев, 28.10.1942 г. р., при захвате высоты в районе Малгобека под огнем противника продвинулся вперёд, забросал ручными гранатами пулемётную точку противника, уничтожив при этом расчёт пулемёта, чем обеспечил продвижение вперёд и захват его отделением левого фланга высоты без потерь».

В приказе от 14 апреля 1945 года № 0118/н о представлении П. В. Еремеева к ордену Отечественной войны второй степени говорится о нём, как о мужественном офицере, беспощадно уничтожающем фашистов, своим личным примером и мужеством водившим за собой бойцов.

После окончания войны Павел Еремеев вернулся в свой родной город и работал на малгобекских нефтяных промыслах. В своих дневниках он оставил воспоминания о войне, имена своих однополчан, сражавшихся вместе с ним на фронте, и о нефтяниках-фронтовиках, работавших с ним в мирное время.

Источник: «Уроженцы Ингушетии в Великой Отечественной войне» З. Дзарахова. Ростов-на-Дону. 2017.