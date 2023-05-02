Павел Сандрович Модебадзе после окончания Московского юридического института (ныне факультет МГУ) в 1952 году приехал по распределению в Грозненскую область — бывшую Чечено-Ингушскую АССР, упразднённую в феврале 1944 года. Два месяца он работал стажёром в Молотовском районе прокуратуры г. Грозного. Потом был назначен следователем прокуратуры Сунженского района Грозненской области. В 1954 году — прокурором Новосельского района, который в январе 1957 года, после восстановления Чечено-Ингушетии, был назван своим прежним наименованием — Ачхой-Мартановский район ЧИАССР.

С 1960 года Павел Модебадзе жил и работал в Сунженском районе в станице Орджоникидзевская (ныне г. Сунжа). Первые два года занимал должность судьи Сунженского районного суда, успел окончить основной факультет вечернего университета марксизма-ленинизма при Грозненском горкоме КПСС, и с 1962 работал председателем Сунженского районного суда.

В 1977 году за добросовестный труд и большой вклад в развитие правосудия и совершенствование деятельности судебной системы был награжден орденом «Знак Почёта». Работал в должности председателя суда до 1987 года, вплоть до выхода в отставку. После продолжал оказывать консультативную помощь коллегам по юриспруденции.

В 1990 году получил второй квалификационный класс судьи. Некоторое время исполнял обязанности специалиста в Министерстве юстиции Республики Ингушетия.

В 1994 году первым президентом Русланом Аушевым был назначен помощником депутата Государственной Думы Александры Васильевны Очировой. Неистово боролся за то, чтобы Генеральной прокуратурой России была дана общественно-политическая, правовая оценка трагическим событиям осени 1992 года в Пригородном районе и в городе Владикавказе, чтобы понесли юридическую ответственность те, кто был виновен в случившейся трагедии. Но, увы, этого до сих пор не случилось.

В 1996 году Павел Модебадзе приобрел статус федерального судьи в отставке и получил пожизненное содержание.

Детство и годы становления

Павел Сандрович Модебадзе родился 1 августа 1921 года в селении Кацхи Чиатурского района Грузии, которое расположено в живописном высокогорном ущелье. Но общеобразовательной школы здесь не было, потому юному Павлу приходилось проделывать путь в 14 км туда и обратно в небольшой городок Чиатуре, который ещё с царских времён славился своими марганцовыми рудниками, а в советское время канатными дорогами, которые заменяли здесь общественный транспорт.

Окончив в 1937 году общеобразовательную школу с отличием в г. Чиатуре, он поступил в Тбилисский железнодорожный институт. Но уже со второго курса его призвали в ряды Красной армии. В те годы не было брони для студентов-очников, а срочная военная служба длилась три года.

Павел Сандрович служил первые полгода стрелком 202-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии на границе с Белоруссией. С декабря 1940 года проходил месячные курсы в учебном батальоне 34-го танкового полка 34-ой танковой дивизии.

По дорогам войны со знаменитыми «катюшами»

С первых дней войны Павел Сандрович участвовал в боевых сражениях с немецкими фашистами в должности старшины роты. В июле 1941 года получил контузию и ранение в грудь — пуля прошла в сантиметре от сердца. Потом были пять долгих месяцев лечения. В госпитале к молодому бойцу долго присматривались спецслужбы. Дело в том, что в это время шёл набор в полки новых реактивных систем залпового огня, которые для секретности назывались «гвардейскими миномётами». В войсках их по-доброму прозвали «катюшами», немцы же окрестили «адовым пламенем». Брали на «катюши» надёжных, проверенных людей.

Чтобы читателю было понятно, о чём идёт речь, напомним, что по боевой мощи «катюшам» не было равных. Это было сверхсекретное оружие, которое нельзя было ни при каких обстоятельствах оставлять врагу. Никого из части к «катюшам» не подпускали, кроме тех, кто был за ними закреплён, даже во время боевых действий. На каждой «катюше» стоял замурованный заряд, чтобы в случае чего его можно было подорвать. Для этого у командира орудия при себе имелся 20-сантиметровый шнур со взрывателем и спички, предназначенные строго только для подрыва!

Вот в этот секретный полк и попал наш герой Павел Модебадзе в качестве фельдшера медицинской службы, получив первоначальный курс обучения в госпитале. Но надо сказать, что солдаты и офицеры «катюш», как правило, обладали всеми необходимыми специальностями, чтобы в случае потерь могли взаимозаменять друг друга.

С декабря 1941 года до самой победы Павел Модебадзе служил в 212-ом гвардейском миномётном дивизионе 22-го гвардейского минометного полка на Ржевском направлении. Освобождал Белоруссию. В 1944 году был участником битвы под Кенигсбергом (ныне г. Калининград), где получил второе ранение.

— Отец воевал на Ржевском направлении, — рассказывает Сергей Павлович, — в самом затяжном и кровопролитном сражении, о котором до недавнего времени даже не упоминалось в военной хронике. Успех Сталинградской битвы, который изменил ход военных событий, был отчасти обусловлен и тем, что значительные силы вермахта были связаны боями за удержание Ржева. О своих боевых товарищах, многие из которых остались на поле боя, он всегда говорил с особым почтением. Они шли и шли навстречу пулям, показывая чудеса храбрости и мужества. Шли на смерть, понимая, что лишь на один день могут задержать продвижение войска противника. Подрывали себя вместе с мостами, чтобы дать дорогу идущим следом. Прорывались через озеро, покрытое льдом, понимая, что могут провалиться. «Мы знали, — говорил он, — что страна, за которую воюем, принадлежит нам!» Это был патриотизм высшей степени!

Войну Павел Сандрович окончил в звании капитана медицинской службы. Но служба в армии продолжалась до марта 1946 года. Дело в том, что годы военной кампании с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в срок срочной службы в армии не входили, так что дослужить ему свои оставшиеся полтора года пришлось уже после войны. Вот такие были порядки в советское послевоенное время.

В 1944 году за освобождение Белоруссии Павел Сандрович был награждён орденом Красной Звезды. Среди его боевых наград есть и орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другие юбилейные медали.

На гражданке, как на войне, по совести и чести...

— Отец завещал мне жить по законам и совести. Как сам он, в принципе, и жил, — говорит его сын Сергей Павлович. — «Законы ты знаешь, — сказал он мне, — а совесть у тебя должна быть».

После демобилизации Павел Сандрович решил учиться на юриста. Поступил в Московский юридический институт. По окончании в 1952 году его хотели оставить в должности начальника милиции в г. Пушкино. Но он попросился поближе к дому. Так его отправили в Грозненскую область.

Павла Санровича уважали и почитали жители Сунженского района. Он прожил здесь почти полвека, знал хорошо традиции, обычаи народа. Многим ингушам и чеченцам оказывал посильную помощь и поддержку в судебных делах и иных юридических вопросах. Для бывших депортированных, вынужденных вновь обустраивать свой быт, попасть под жернова жёсткой партийной системы и загреметь надолго за решётку не представляло особого труда. Но председатель Сунженского суда Павел Модебадзе всегда умудрялся проявлять человечность, не нарушая закона. Люди между собой поговаривали, что он чуть ли не половину Чечено-Ингушетии спас от произвола и тюрьмы.

— Помню один случай, — говорит сын Сергей Павлович, по образованию врач, долгие годы проработавший анестезиологом в Сунженской районной больнице. — Один ингуш, отец десятерых детей, украл на ЗИЛе зерно. Это была уголовщина. Ему грозил большой срок. Но отец понимал, что на зарплату 100 рублей он прокормить десять детей не может, и потому взял да и перевёл дело в административное. И тот отделался штрафом. Потом отцу пришлось отвечать перед обкомом партии, куда его вызвали в срочном порядке. Одна партийная дамочка обвинила отца в том, что он потакает воровству. «Я всё сделал по закону», — ответил ей отец. «По закону, может, и сделали правильно, — никак не могла угомониться она, — но поступили политически неграмотно. Надо ставить вопрос о вашем пребывании в партии!» Тут отец не выдержал и ответил ей жёстко: «Я политикой не занимаюсь. И в отличие от вас, которая пришла в партию ради карьеры, я в партию вступал в окопах, в 1942 году, когда судьба Родины висела на волоске. Попробуйте исключите меня из партии!» Таких примеров в его жизни было много.

Помню, к нам часто приезжал мулла Абубакар Долаков из Бамута. Когда отец работал прокурором в Новосельском районе, начальник управления по борьбе с бандитизмом потребовал от него санкцию на арест муллы. В то время шла целая кампания против священнослужителей, независимо от вероисповедания. Отец категорически отказался участвовать в этом беззаконии, хотя ему пригрозили неприятностями. Но закончилась всё тем, что аресты вскоре отменили по указанию сверху. Но Долаков до конца своих дней оставался благодарен моему отцу. Был в нашем доме частым гостем. Ходил в высокой папахе, в очках, носил карманные часы. Всегда важный, вежливый и обходительный.

Отец дорожил дружбой, умел дружить по-настоящему. Среди его друзей было много известных людей, в том числе известный ингушский писатель Идрис Базоркин, видный общественный и государственный деятель Султан Плиев. Когда их исключили из партии после известных грозненских событий 1973 года, он продолжал с ними близкое общение, несмотря на то что многие друзья и даже родственники отвернулись от них, боялись в ними вести дружбу.

Отец ценил родственные отношения. Часто бывал у себя на родине. Строил дом в родном селении Кацхи. Сейчас в нём живёт двоюродный брат.

По жизни был очень скромным, непритязательным человеком. Наградами никогда не кичился. Китель военный надевал только на День Победы. Умер он 22 мая 2003 года. Ему шёл 82-й год.

Друзья и коллеги...

О его удивительно человеческих и профессиональных качествах говорят все, кто знал Павла Сандровича Модебадзе. Самыми лестными словами отзывался о нём ещё при жизни председатель Верховного суда Республики Ингушетия Азамат-Гирей Чаниев. «Сунженский суд за период его работы, — говорил он, — имел лучшие показатели в республике по качеству и срокам рассмотрения как уголовных, так и гражданских дел. Он уделял внимание правовой грамотности населения, выступал по телевидению, радио и в печати. Был прекрасным специалистом и отменным руководителем. Человеком исключительного ума и выдержки, большой доброты и порядочности».

Али Израилович Оздоев, председатель Назрановского суда (судья в отставке): «Мы познакомились с Павлом Сандровичем вскоре после моего назначения на должность судьи Назрановского районного суда РИ. Он был необычайным человеком. Многолетним председателем Сунженского суда, фронтовиком, инвалидом ВОВ. Я относился к нему с огромным уважением. Он чувствовал моё к себе отношение, как к старшему товарищу, и как-то сказал мне: «Если Всевышний даст мне несколько лет жизни, я сделаю из тебя настоящего судью!»

Всех его качеств и заслуг не перечислить, и его многогранный образ словами не передать. Достаточно сказать, что Павел Сандрович был моим самым главным Учителем в жизни».

Лейла Ахметовна Колоева, судья Арбитражного суда Республики Ингушетия (в почетной отставке) знала Павла Сандровича ещё задолго до назначения ее федеральной судьёй. Ещё в советские годы она была выдвинута коллективом потребительской кооперации в полторы тысячи человек в качестве народного заседателя Сунженского районного суда.

— Мне выпала почётная миссия работать под председательством Павла Сандровича в Сунженском районном суде, — говорит она. — И опыт, приобретённый за это время, стал большим подспорьем в моей дальнейшей судебной практике.

Павел Модебадзе был образцово показательным человеком, юристом высшей квалификации, судьёй от Бога. Это был глубоко порядочный и благородный человек, честный и прямолинейный, сконцентрированный и масштабный. Работал без суеты. Его решения, приговоры, судебные акты были очень кратки, лаконичны, но содержательны по существу, что свидетельствует о его высоком профессионализме. И ещё одно. Он обладал редкостным качеством: следуя букве закона, умел принимать решения через призму доброты. Был настоящим человеком, живым, общительным, с чувством юмора.

Надо сказать, что Павел Сандрович был и отличным семьянином. Его супруга Раиса Ивановна Воронова заведовала музеем в Доме культуры станицы Орджоникидзевской, потом долгие годы работала заведующей центральной библиотечной системой Сунженского района. Старший сын Андрей работал помощником прокурора транспортной прокуратуры в г. Владикавказе. Они рано ушли из жизни. Младший сын Сергей работал в Сунженской районной больнице врачом-анестезиологом. До 2003 года жил в г. Сунже, после смерти отца переехал в г. Новопавловку Ставропольского края.

Жители Сунжи помнят его как человека высокой чести и порядочности. Думается, что народную память было бы неплохо закрепить присвоением его имени улице или площади в его родном городе, где он жил и трудился, и оставил о себе светлую память.

Таким он был, таким и остался в памяти народа.