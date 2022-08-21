С образованием Росгвардии число желающих пополнить ряды силового ведомства неуклонно растет. Обусловлено это рядом мотивационных факторов. Прежде всего — стабильными социальными гарантиями, предоставляемыми сотрудникам. Естественно, для молодежи это хороший стимул и перспектива. В День офицера, ежегодно отмечаемого в России 21 августа, в короткой беседе с газетой «Ингушетия» офицер отделения планирования и применения сил и средств подразделений Управления Росгвардии по Ингушетии майор Павел Пинягин поделился мыслями о том, как «готовят» настоящих российских офицеров.

— Учился я в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище, — вспоминает он. — После выпуска в 2008 году по распределению попал в Центр инженерно-технического обеспечения города Москвы, служил начальником инженерной службы в специальном моторизованном полку. С 2016 года прохожу службу на Кавказе, а в Ингушетии — с 2018 года.

Росгвардеец отметил, что с выбором профессии определился еще в юности, и в этом решении его поддержали родные.

— Уверен, что прививать подрастающему поколению любовь к Родине нужно с малых лет, чтобы вместе с ним росли и крепли чувства преданности и любви к своему народу, понимание интересов своей страны. Настоящий офицер должен быть дисциплинированным, мужественным, физически подготовленным и целеустремленным. И еще: осознанная готовность рисковать жизнью ради Родины, а если нужно и отдать ее — это обычная часть нашей профессии.

В завершение беседы росгвардеец поздравил всех офицеров России с праздником и пожелал успехов в службе, крепкого здоровья и семейного благополучия.