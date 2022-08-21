Ко Дню офицера
Павел Пинягин: «Готовность отдать жизнь ради Родины — часть работы офицеров России»
В мире существует много разных профессий и каждая из них важна. Профессии защитников Родины и стражей правопорядка в этом перечне самые, пожалуй, тяжелые и, одновременно — ответственные. Это работа не для слабаков, работа тех, кто стойко переносит любые тяготы и лишения службы. Попросту говоря — работа настоящих офицеров.
С образованием Росгвардии число желающих пополнить ряды силового ведомства неуклонно растет. Обусловлено это рядом мотивационных факторов. Прежде всего — стабильными социальными гарантиями, предоставляемыми сотрудникам. Естественно, для молодежи это хороший стимул и перспектива. В День офицера, ежегодно отмечаемого в России 21 августа, в короткой беседе с газетой «Ингушетия» офицер отделения планирования и применения сил и средств подразделений Управления Росгвардии по Ингушетии майор Павел Пинягин поделился мыслями о том, как «готовят» настоящих российских офицеров.
— Учился я в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище, — вспоминает он. — После выпуска в 2008 году по распределению попал в Центр инженерно-технического обеспечения города Москвы, служил начальником инженерной службы в специальном моторизованном полку. С 2016 года прохожу службу на Кавказе, а в Ингушетии — с 2018 года.
Росгвардеец отметил, что с выбором профессии определился еще в юности, и в этом решении его поддержали родные.
— Уверен, что прививать подрастающему поколению любовь к Родине нужно с малых лет, чтобы вместе с ним росли и крепли чувства преданности и любви к своему народу, понимание интересов своей страны. Настоящий офицер должен быть дисциплинированным, мужественным, физически подготовленным и целеустремленным. И еще: осознанная готовность рисковать жизнью ради Родины, а если нужно и отдать ее — это обычная часть нашей профессии.
В завершение беседы росгвардеец поздравил всех офицеров России с праздником и пожелал успехов в службе, крепкого здоровья и семейного благополучия.