Конкурсные и образовательные мероприятия пройдут в Ростове-на-Дону на площадках лицея № 11, центра цифрового образования детей «IT-куб», Ростовского музыкального театра и исторического парка «Россия — Моя история».

«Желаю нашему педагогу достойно пройти конкурсные испытания и успешно продемонстрировать свои таланты и умения. Успехов в нелёгкой интеллектуальной борьбе и веры в свои силы!» — цитирует министра образования и науки РИ Эсет Бокову её пресс-служба.

Победитель конкурса «Учитель года России — 2021» будет награждён на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса — Большого хрустального пеликана — и станет советником министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

«Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития», — подчёркивают организаторы конкурса.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

Напомним, в 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России — 2020», финал которого проходил в Волгограде.