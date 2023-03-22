Люди видели, как раскромсав единую энергосистему страны, обобрав ее до нитки, спокойно умыв руки (подозреваю, что получив даже расчет с последней синекурной должности), свалил за бугор Чубайс. Они недоумевают, почему наша страна обеспечивает газом желающих ей развала и смерти «партнеров».

И это в то время, как во многих ее уголках народ отапливает дома по старинке — дровами, а десятилетиями в монополии восседали какие-то убийцы типа «сенатора» Арашукова, который и попался-то, судя по всему, в руки силовиков из-за того, что стал совать нос не в свои дела. А не рыпался бы — сидел и грабил по-прежнему монополию.

Простых, добропорядочных людей раздражает и ставит в тупик ситуация, когда им нужно ежемесячно доказывать (в том числе и судах), что «ты не верблюд», видя в квитанциях за оплату коммунальных услуг, скажем, от тех же газовиков накрученные заоблачные цифры, а контролеры без стеснения требуют мзду за «незаконное» потребление газа.

Вот так, шаг за шагом, известным китайским методом «капли на темя» или «тысячи уколов» в людях и убивали веру в справедливость властей в лице наших с вами родных, знакомых, близких или же «варягов».

Эти путаные мысли лезут в голову, наблюдая за действиями газовиков, отключающих «оптом» от газа жителей Назрани: и тех, кто добросовестно платит, и тех, кто привык к «халяве». Сколько раз меняли руководство местной газовой компании с момента возрождения республики — и не сосчитать. И каждый раз людям обещают навести порядок с начислениями, но ситуация не меняется. Хочется надеяться (надежда умирает последней), что отныне она изменится в положительную сторону. Тем более что с недавних пор в республике осуществляется программа социальной догазификации, означающая бесплатное подведение газа к домовладениям.

Слабые темпы реализации данной программы газовики связывают с отсутствием у заявителей правоустанавливающих документов, подтверждающих регистрацию объектов строительства. Кроме того, темпы программы тормозит неготовность газового оборудования внутри участков и домов к приему газа. Что сделано по этой программе на данный момент в крупнейшем городе республики Назрани, газете «Ингушетия» сообщил заместитель мэра города Апти Котиков.

— В прошлом году благодаря масштабной агитационной работе городских властей, призывавших население оформлять домовладения, с наличием на руках свидетельства прав собственности на дома, утвержденных в Росреестре кадастровых номеров, было составлено 116 договоров по догазификации, поданы соответствующие заявки в газовую службу, — рассказал собеседник. — Догазификация проводится в отношении домовладений, прошедших т. н. первичное оформление: это регистрация новых объектов частного жилья. В основном, данная работа идет в районе новостроек, за каналом. На текущий момент — на улице Березовой. Из этих 116 заявок 86 рассмотрены газовиками, договорившимися с подрядчиками о проведении работы по подводу газа от магистральных газопроводов к участкам, из них по 66 заявкам работа уже осуществлена, из-под земли (газопровод, напомним, подземный) выведены стояки, а 12 домов уже подключены к газу. В этом году подано уже 50 заявок, замечена положительная динамика в этом вопросе в Альтиевском и Центральном округах города. Продолжается и инвентаризация газового оборудования, которое осуществляется газовиками с привлечением местных властей и активистов. В общем, надеюсь, что темпы этой работы не спадут.