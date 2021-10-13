Принять участие в переписи граждане смогут и на переписных участках, которые откроются по всей стране, в том числе в помещениях многофункциональных центров.

Перепись завершится 14 ноября, однако на портале государственных услуг ее закроют раньше — 8 ноября, обратил внимание заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. «Это нужно для того, чтобы тех, кто не смог переписаться самостоятельно, успели обойти переписчики: в таком мероприятии важен максимальный охват населения», — подчеркнул он, пишет «Российская газета».

Портал государственных услуг

К некоторым моментам работы переписчиков обратимся ниже, сейчас о том, как участвовать в электронной переписи. Авторизуйтесь на портале государственных услуг, заполните электронный переписной лист.

Укажите данные о себе, проживающих с вами членах домохозяйства и о жилищных условиях. Портал передает данные анонимно в виде цифр. Никто не будет проверять ваши слова, но нужно быть максимально честным: ваши ответы дополнят статистику, на основе которой правительство будет разрабатывать и внедрять социальные программы.

Если вам удобнее проходить перепись на родном языке, в переписном листе можно выбрать для заполнения один из 10 языков. Участие в электронной переписи доступно пользователям со стандартной и подтвержденной учетной записью. Иностранным гражданам для участия нужно указать СНИЛС в личном кабинете.

В ответ на отправленный переписной лист вы получите подтверждение с QR-кодом и цифровыми кодами на каждого члена домохозяйства. Оно придет на электронную почту и в ваш личный кабинет на Госуслугах. С цифровым кодом вы можете получить подарки. Подробнее о том, как это сделать — на сайте переписи.

QR-код — уникальный для каждого переписного листа штрихкод, который необходимо предъявить переписчику. Его можно распечатать или сохранить. Вы можете поменять ответы в переписном листе до 8 ноября 2021 года.

С 18 октября по 14 ноября переписчики обойдут каждый дом. Когда придет переписчик, покажите QR-код с экрана планшета, смартфона или в распечатанном виде. Если QR-код не считывается, назовите переписчику последние 10 цифр числового кода. Он находится в подтверждении с QR-кодом.

Переписчик убедится, что вы прошли перепись населения, повторно отвечать на вопросы переписных листов не нужно. Если необходимо внести изменения в ваши переписные листы, попросите переписчика поправить информацию. Вы можете сообщить на свой переписной участок дату и время, когда вам удобно встретить переписчика.

Как узнать переписчика

Согласно опросу, проведенному Росстатом, дождаться переписчика планируют около 30 процентов россиян, в основном люди старшего возраста, отмечает «РГ».

В ведомстве пояснили, что узнать переписчиков будет легко по экипировке. Они будут одеты в светоотражающий жилет, на них будет фирменный шарф с логотипом Всероссийской переписи населения, при себе у них будет переписная сумка, планшет, а также удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

По сравнению с прошлой переписью переписчиков будет меньше, поскольку поменялась технология сбора информации. Всего привлечено 300 тысяч человек, раньше их было 700 тысяч. Все уже прошли обучение. Каждому переписчику для работы будет предоставлен переписной участок, на котором проживают приблизительно 550 человек, которых предстоит переписать. Во время прошлой переписи 2010 года нагрузка на одного переписчика была меньше — 400 человек.

Какие инструменты будет использовать переписчик?

В труднодоступных регионах, где нет сотовой связи или присутствуют неблагоприятные погодные условия, переписчику придется использовать традиционные бумажные переписные листы. Однако в большинстве регионов переписчик будет «вооружен» специальным электронным планшетом, в который он будет вносить полученные данные в режиме реального времени. Также у каждого переписчика будет удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, и элементы фирменной одежды с символикой, по которым можно будет опознать переписчика издалека: шарф, жилет со светоотражающими элементами. При необходимости переписчик сможет воспользоваться фонарем. Хранить документы и планшет переписчик сможет в специальном портфеле-сумке.

Обязанности переписчика

При входе в квартиру или дом, переписчик обязан предъявить свое удостоверение вместе с паспортом по требованию опрашиваемого.

В обязанности переписчика входит обеспечение конфиденциальности собираемых и обрабатываемых сведений о населении.

Кроме того, переписчику, согласно договору, будет запрещено выполнять какие-либо иные функции, кроме установленных договором, а также запрещено распространять рекламную или иную продукцию и материалы, кроме выданных этим лицам территориальными органами Росстата. Это означает, что переписчик не сможет, например, одновременно с переписью проводить социологический опрос или предлагать какую-то рекламу.

Кроме того, переписчик не имеет права требовать от опрашиваемого предъявления паспорта либо иных документов, подтверждающих его слова. Также переписчику запрещено «подсказывать» опрашиваемому национальность при заполнении переписного листа.

Как переписаться на стационарном участке

Еще один удобный и быстрый способ пройти Всероссийскую перепись — зайти на стационарный переписной участок и ответить на вопросы там. Большинство из них будут расположены в помещениях многофункциональных центров (МФЦ). Помогать гражданам на них будут волонтеры. Вместе с ними можно будет заполнить электронные переписные листы на гостевом компьютере.

Волонтер должен представиться человеку, показать свое удостоверение и паспорт. Всего планируется привлечь 25 тысяч волонтеров, их обеспечат жилетами и средствами индивидуальной защиты.

Кому можно задать вопросы о переписи

С 24 сентября ответить на вопросы граждан готовы операторы «горячей линии» Всероссийской переписи населения. Ее телефон: 8-800-707-20-20. Звонок на него бесплатный из любого российского региона.

«Горячая линия» создана на базе компании «Ростелеком Контакт-центр» и будет работать до завершения переписи — 14 ноября 2021 года.

Консультации на ней доступны с девяти часов утра до девяти часов вечера по московскому времени. В другие часы позвонивший может оставить заявку на обратный звонок оператора. Перед стартом «горячей линии» более 170 операторов контакт-центра прошли специальную подготовку.

Когда будут известны результаты переписи

Всероссийская перепись населения 2021 года станет двенадцатой в истории страны. Благодаря новым технологиям ее предварительные итоги появятся уже в январе, а к концу 2022 года будут известны полностью. Обезличенные данные, собранные в процессе переписи, будут автоматически привязываться к цифровой карте. В результате появится полная цифровая карта России.

В Росстате обратили внимание, чем полнее будут данные, собранные в результате переписи, тем легче будет спланировать социально-демографическую политику государства на ближайшее десятилетие, распределить бюджет. Ведь перепись помогает увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере. По ее результатам будут приниматься важные государственные программы: станет понятно, где нужно строить больницы и школы, возводить жилье или открывать новые рабочие места. По итогам Всероссийской переписи населения 2002 года, например, было принято решение о введении такой меры государственной поддержки, как материнский капитал.

Напомним, всего две переписи населения прошли в новой России. В 2002 году перепись провели, учитывая рекомендации ООН и международных статистических организаций. В первый раз в России посчитали не только тех, кто во время переписи находился в стране, но и командированных за рубеж на длительный срок, а также иностранцев, временно проживающих в России до 1 года.

Перепись 2010 года соответствовала всем международным стандартам и методикам и является для нас самым точным и полным источником статистической информации. Демографические и экономические прогнозы статистики делают, опираясь на ее данные. Как изменилась наша жизнь за прошедшее время, покажет Всероссийская перепись 2021 года.