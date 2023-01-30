Гончарное ремесло является одним из самых древних, а потому нет ничего удивительного в том, что люди всё чаще и чаще обращаются к этому виду искусства не только в целях сохранения и возрождения народного наследия, но и для лечения и реабилитации людей с особенностями здоровья. Глину надо чувствовать душой, говорят специалисты гончарного ремесла, а значит, нет преграды для работы с глиной для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

К идее открыть гончарную мастерскую руководитель проекта «Инклюзивная гончарная мастерская «Малх» региональной организации Всероссийского общества слепых Савда Костоева — выпускница режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова, шла не первый год. К этому природному материалу она всегда чувствовала особую притягательность. Идея привлечь к глинотерапии незрячих и слабовидящих возникла у неё несколько лет назад, когда она возглавляла культурно-досуговый центр «Открытый мир» для незрячих в городе Карабулаке.

— Глина — это удивительный материал, — говорит Савда Костоева, — в ней сокрыты большие возможности. Она мягкая, нежная, пластичная, податливая, волшебная. Лепка развивает усидчивость, воображение, творческие способности, мелкую моторику и художественный вкус. Без сомнения, гончарное занятие поможет справиться с психологическими проблемами, которыми страдают люди с ограниченными возможностями, поможет им раскрыть свои творческие способности, утвердиться в жизни и проявить себя в обществе.

Пока в сознании зрела идея открыть гончарную мастерскую, Савда училась во ВГИКе, осваивала режиссёрское ремесло, но параллельно искала возможности обучиться гончарному делу. И как только высвободилось для этого время, она стала посещать столичные мастерские.

По окончании вуза Савда Костоева устроилась на работу в Ингушскую региональную организацию Всероссийского общества слепых, которая и поддержала идею с мастерской.

Собралась команда единомышленников из творческих и инициативных людей. Беслан Атигов заинтересовался этим искусством с тех пор, как обнаружил у себя в огороде осколки древнего кувшина. Ася Цицкиева, лучница, открыла в себе желание расписывать глиняные изделия. Магомед Аушев, парашютист, свой экстремальный вид спорта решил сменить на спокойный вид деятельности. Батрудин Цицкиев, массажист, преданный своим маленьким пациентам, параллельно по зову сердца занимается гончарным делом. Всех их объединила одна мечта. Они прошли обучение гончарному мастерству и росписи изделий в городе Пензе у Людмилы Тимаковой в инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца».

А в Ингушетии, пока единственной на Северном Кавказе, бесплатная для людей с ОВЗ инклюзивная гончарная мастерская «Малх» распахнула свои двери в августе прошлого года.

— Сегодня проект «Малх» — прекрасная возможность для людей с инвалидностью реализовать свои скрытые таланты, разнообразить свою деятельность, утвердиться в жизни и даже трудоустроиться, — говорит председатель Ингушской региональной организации Всероссийского общества слепых Адам Сагов. — Нашими партнёрами стали Ингушское общество глухих, а также школа непрерывного образования для детей с ОВЗ и коррекционная школа нашей республики.

— Изначально мы задумали работать с незрячими и слабовидящими, — говорит Савда Костоева, — но потом поняли, что можно расширить целевую аудиторию, охватив большее количество людей с инвалидностью — глухих, колясочников, детей с легкой формой ДЦП, с болезнью Дауна, то есть создать полноценную гончарную мастерскую. Для этого мы наращиваем опыт, расширяем свои возможности, приглашаем специалистов для дополнительного обучения, проводим выездные мастер-классы.

Занятия для людей с инвалидностью у нас бесплатные. Но в процессе деятельности гончарное ремесло, как мы и ожидали, оказалось востребованным, потому было принято решение использовать для здоровых людей платные услуги, за счёт этих средств мы окупаем затраты, связанные с работой в мастерской.

За время своей деятельности инклюзивная гончарная мастерская «Малх» региональной организации Всероссийского общества слепых открыла и оснастила оборудованием два помещения, провела 12 выездных мастер-классов, охватила около 70 людей с ОВЗ, в числе которых 48 детей.

Выездные мастер-классы проведены в сотрудничестве с партнёрами проекта — Центром непрерывного образования для детей с ОВЗ и Специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом — детским садом для детей с ОВЗ города Сунжа, в сотрудничестве с благотворительными фондами «КДЛ» и «Тешам» для детей из малоимущих семей, а также с различными организациями: Национальной библиотекой РИ, Центром культурного развития, Государственным музеем изобразительного искусства и другими.

— На этом этапе наш проект подошёл к завершению, но работа продолжается, — говорит Савда Костоева. — Мы взяли в аренду большое помещение. У нас теперь в одном месте будет комната обжига, комната сушки. Мастерская будет более стабильной. Пользуясь случаем, мы приглашаем всех людей с ограниченными возможностями здоровья на наши бесплатные занятия, а также остальных людей, кого интересует гончарное ремесло. Наша мастерская находится в Назрани, на улице Московская, дом № 31. Добро пожаловать в наш солнечный мир!