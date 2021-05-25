На сборный пункт в Сунже вместе с родителями, близкими и друзьями прибыли 8 призывников, которые направлены призывными комиссиями для прохождения военной службы в армию. К новобранцам с напутственными словами обратился председатель призывной комиссии Сунженского муниципального района Хасан Цечоев. Он пожелал юношам терпения, удачи, честного служения Родине и достойно представлять свой родной Сунженский район.

В ходе весеннего призыва, который продлится до 15 июля, Сунженским военкоматом планируется отправка на военную службу в ряды российской армии 60 человек в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащих призыву. Планируется, что службу они будут проходить, в основном, в Росгвардии, Военно-морском флоте, а также и других видах вооруженных сил страны.

Напомним, что лица, не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, военный билет не получают, взамен выдается справка. Данные граждане, согласно новому закону, не могут поступать на государственную и муниципальную службу и проходить службу в специальных органах.

Призыв проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 2021 года N 186 «О призыве в апреле-июле 2021 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Как всегда, ряды Вооружённых сил будут пополнены гражданами мужского пола Российской Федерации, возраст которых составляет 18-27 лет, не имеющими отклонений по здоровью, с отсутствием непогашенных судимостей и официально оформленных отсрочек от призыва.

В настоящее время ходят слухи о том, что срок службы могут увеличить до 1,8 лет в соответствии с официальным приказом. При этом эта информация легко опровергается, так как такой документ противоречит федеральному закону (ст. 38 часть 1 подпункт «д»). Поэтому сроки службы на весенний призыв 2021 года не имеют каких-либо изменений и будут составлять все те же 12 месяцев. Нововведения возможны лишь в том случае, если внесут поправки в федеральный закон, о чем пока нет подтвержденной информации.

Все мероприятия по набору молодых людей, подлежащих призыву на обязательную военную службу, в военном комиссариате Сунженского района проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. Соблюдается дистанционный режим.

По прибытии в воинские части ребят ждут карантинные мероприятия, которые займут не менее 14 дней. На это время молодое пополнение будет размещено в отдельных казармах, питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контролировать здоровье военнослужащих будут постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки. Лица с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы и протестированы на наличие коронавирусной инфекции.