Глава республики Махмуд-Али Калиматов, а также замгенерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук лично проконтролировали ход подключения.

«Сегодня мы собрались в связи, казалось бы, с небольшим, но очень важным для каждой семьи событием, делающим жизнь человека комфортнее. Президент Владимир Путин проявил заботу обо всех, у кого до сих пор не было газа, чтобы в каждый населённый пункт, в каждый дом пришло это удобство. В числе первых счастливцев — семья Цечоева Магомеда Султан-Хамитовича. У нас нет более важной задачи, чем качественное повышение уровня жизни нашего народа. И мы не пожалеем сил для ускорения социально-экономического развития республики, для процветания её жителей», — сказал Глава региона.

По словам Табачука, в регионе, при поддержке руководства Ингушетии, планируется всего газифицировать более 12,5 тысячи домов в 45 населенных пунктах, в которых проживает порядка 59 тысяч жителей. Важным результатом программы также является сокращение подключений, производимых жителями самовольно. И это позволит сократить количество несчастных случаев, а также предотвратить потерю топливного ресурса.

«Хочу поблагодарить вас за то, что уделяете такое огромное внимание безопасности по газу. Хочу заверить, что со своей стороны, имея такую поддержку в подготовке специалистов, мы, безусловно, будем делать все, чтобы газом было пользоваться не только удобно, но и безопасно. 12,5 тыс. домохозяйств смогут получить газ. В Малгобекском районе у нас 2 тыс. домовладений, и сейчас порядка 500 заявок на догазификацию уже поступило, и я призываю сейчас всех не откладывать эту работу», — сказал представитель компании.

Для подключения к сетям газораспределения физлицу необходимо провести строительство сетей от забора до своего дома, установить прибор учета газа и газовый котел. Также необходимо будет подать заявку на участие в программе догазификации в районном эксплуатационном участке АО «Газпром газораспределение Назрань» по месту жительства, в едином центре компании, на портале единого оператора газификации — СОЦГАЗ. РФ. Также в ближайшее время появится возможность подать заявку через многофункциональные центры региона и портал Госуслуг.

«У кого есть такая потребность, размещайте свои заявки на соответствующих сайтах, обращайтесь в нашу газораспределительную организацию, мобильные пункты, чтобы мы как можно раньше начали эту работу. С этой задачей мы справимся только вместе, только при поддержке региона», — добавил Табачук.

Средняя стоимость догазификации одного объекта составляет 172,5 тысячи рублей, объем финансовых затрат на социальную газификацию в республике составит около 2 млрд рублей. В период с 2008 по 2020 год компания «Газпром» затратила на газификацию Ингушетии более 5 миллиардов рублей, а в период до 2025 года будет вложено еще более 925 млн рублей, что позволит технически завершить возможную газификацию региона.

На сегодняшний день уровень газификации Ингушетии — один из самых высоких в России и составляет почти 85%. Это более трех тысяч километров газораспределительных сетей, 48 газифицированных населенных пунктов, 66,5 тыс. абонентов, которые потребляют более 782 млн куб. м газа в год.