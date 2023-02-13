«Первый в СКФО завод алюминиевых сплавов «РИАЛ» возвели в селе Али-Юрт при поддержке региональных властей. Ожидается, что предприятие войдет в создаваемый алюминиевый кластер региона. Продукцию нового завода составят алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов», - сказал представитель пресс-службы нашему изданию.

По информации собеседника, объем переработки материалов составит 5 тыс. тонн цилиндрических слитков из алюминиевого сплава в год, в том числе 3 тыс. тонн, подвергаемых гомогенизации.

На производстве планируется установить две последовательно расположенные отражательные стационарные плавильные печи максимальной емкостью по расплаву шести тонн, автоматизированную линию по производству отливок и печь гомогенизации.

При реализации проекта учитывались требования по защите окружающей среды. На предприятии предусмотрен модуль аспирации и очистки отходящих газов от плавильного оборудования, обеспечивающий высокие показатели очистки с эффективностью больше 97%. Все образующиеся отходы будут сначала храниться на надлежащим образом обустроенной площадке – с учетом природоохранных требований, а затем направляться на утилизацию в специализированную организацию.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что введение в эксплуатацию подобных крупных инвестиционных проектов будет способствовать развитию промышленного комплекса республики, покрытию растущих потребностей.

«Инвесторов, желающих реализовывать свои проекты на территории нашей республики, все больше, а это значит, что мы смогли создать комфортные условия для развития промышленности и ведения бизнеса. Сейчас наш инвестиционный портфель уже насчитывает более 40 проектов», - процитировали газете «Ингушетия» Калиматова в пресс-службе.

Ранее представитель завода алюминиевых сплавов «РИАЛ» сообщал, что строительство предприятия было начато в конце 2019 года. Куплено и доставлено на объект иностранное высокотехнологичное оборудование на сумму 262,56 млн руб., привлечены иностранные специалисты для монтажа и пуско-наладки производственной линии.

По словам представителя предприятия, запуск производства позволит создать до 60 новых рабочих мест. Завод уже заключил первые соглашения о поставке готового сырья.

Достигнута договоренность с заводом алюминиевых профилей ООО «РИАК», с которым предприятие тесно связано, на поставку ему сырья - алюминиевых слитков. При полном запуске и выходе на производственную мощность 70% продукции будет передаваться в «РИАК». Также заключены договоры поставки сырья (лома) и контракты по сбыту продукции в такие страны, как Турция, Азербайджан и Узбекистан.

Напомним, «РИАЛ» планировали запустить до конца 2021 года. На перенос сроков ввода в эксплуатацию повлияла эпидобстановка, антироссийские санкции, возникшие в связи с этим проблемы поставок импортных комплектующих для оборудования.

По данным Минэкономразвития региона, в 2023 году с участием ведомства планируется реализация четырех крупных инвестпроектов. Речь идет о реконструкции комбината стройматериалов, вводе завода алюминиевых сплавов «РИАЛ», строительстве завода по производству детских санитарно-гигиенических средств, а также возведении производственного комплекса, предназначенного для производства газобетонных блоков. Кроме того, министерство будет сопровождать и контролировать ход реализации пяти "прорывных" проектов. Будет продолжена реализация региональных проектов в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках "единого инвестиционного окна" ведется сопровождение более десяти инвестпроектов, в том числе по производству локальных очистных сооружений, продуктов детского питания, трансформаторов, созданию элеваторного комплекса для хранения зерна, товарно-форелевого хозяйства. Также запланировано благоустройство территории, прилегающей к Ляжгинскому водопаду в горной части Ингушетии, и смотровой площадки на Цей-Лоамском перевале, создание туристического комплекса вблизи детского лагеря отдыха «Эрзи».