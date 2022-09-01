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Первый зампрокурора Ингушетии выслушал проблемы сотрудников автотранспортного предприятия
Первый заместитель прокурора республики Темур Воробьев провёл личный прием граждан в здании ГУП «Ингушавтотранс», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.
«В рамках мобильной приемной всего им принято 13 граждан, в их числе руководство и работники ГУП «Ингушавтотранс», — сказал представитель прокуратуры республики.
По словам собеседника издания, граждане поделились с Воробьёвым своими проблемами, которые касались нарушений жилищного и трудового законодательства, в сфере охраны здоровья, а также о нарушениях правил перевозки пассажиров со стороны частных перевозчиков и по другим вопросам.
К прокурору поступило девять письменных обращений, которые в установленном порядке зарегистрированы и с письменными указаниями переданы руководителям структурных подразделений для их рассмотрения.
Ход рассмотрения обращений взят первым заместителем прокурора республики под личный контроль.
В пресс-службе напомнили, что выездные приемы прокуроров будут проходить и впредь в соответствии с установленным графиком. Ведомство заблаговременно проинформирует население о выездных приемах через средства массовой информации, официальный интернет-портал прокуратуры республики и официальный аккаунт в соцсети «ВКонтакте».