«В рамках мобильной приемной всего им принято 13 граждан, в их числе руководство и работники ГУП «Ингушавтотранс», — сказал представитель прокуратуры республики.

По словам собеседника издания, граждане поделились с Воробьёвым своими проблемами, которые касались нарушений жилищного и трудового законодательства, в сфере охраны здоровья, а также о нарушениях правил перевозки пассажиров со стороны частных перевозчиков и по другим вопросам.

К прокурору поступило девять письменных обращений, которые в установленном порядке зарегистрированы и с письменными указаниями переданы руководителям структурных подразделений для их рассмотрения.

Ход рассмотрения обращений взят первым заместителем прокурора республики под личный контроль.

В пресс-службе напомнили, что выездные приемы прокуроров будут проходить и впредь в соответствии с установленным графиком. Ведомство заблаговременно проинформирует население о выездных приемах через средства массовой информации, официальный интернет-портал прокуратуры республики и официальный аккаунт в соцсети «ВКонтакте».