Ситуация разрешилась, все дружно возрадовались, жалобщики утихли, как оказалось, на время — до наступления суровой зимы. Холодная пора, не прощающая ошибок, вскрыла очередные недочеты людей в оранжевых жилетах. Подняться по надземному переходу стало непростой задачей. Кое-как проложенная на подъеме дорожка покрылась льдом и стала травмоопасной. И что оставалось делать местным «экстремалам», кроме как вернуться к привычному способу воздействия на постоянно что-то забывающих лиц — записывать видеообращения с требованием обезопасить подход к конструкциям.

«Называется, построили переход рядом с шестой школой. Как на эту горку подниматься и как с нее спускаться? Что должны делать пожилые люди, дети? Посмотрите: ни поручней, ни ступенек. Это нормально? Пожалуйста, обратите на это внимание. Это никуда не годится. Переход опасен для жизни», — изливает душу местная жительница в своем обращении.

После появления видео уже знакомой активным интернет-пользователям «достопримечательности» на место словесного баттла выдвинулась тяжелая техника для выполнения «боевого» задания. Не откладывая в долгий ящик, исполнитель народной воли сразу же принялся за полезное дело — записывать ответное видеообращение в адрес надоедливых и агрессивно настроенных наьсархой, по его словам, всячески мешающих их серьезной работе.

«Вчера было обращение по поводу пешехода, что недоработали, ступеней нет, чтоб подняться. Мы три раза пригоняли технику, чтобы сделать ступени, докончить свою работу, нам местные жители запрещали, не давали работать, угрожая расправой. При этом они делают обращение с обвинением нас в том, что мы недоработали. Не то, что переход, нам запрещали устанавливать законные знаки, а сегодня они жалуются», — посетовал рабочий.

С позицией дорожника один из жителей не согласился и вслед за ним обозначил свое видение ситуации, не с глазу на глаз, а как принято в «нормальном» обществе — посредством соцсетей. Мужчина сообщил, что вместо того, чтобы построить ступени, рабочие посыпали место песком, бросив экскаватор, ушли восвояси. При этом, по мнению автора видео, дорожники вынашивают планы по возведению ограды от улицы до этого участка, закрывая домам доступ к дороге.

На фоне обострившегося «конфликта» между интернет-дорожниками и воинственно настроенными борцами за безопасный переход, нежданно-негаданно из тумана вышел безрассудно смелый всадник на коне, рискованный поступок которого стал поводом для бурного обсуждения в «Инстаграме». Безымянный джигит, не знающий страха, без лишних слов и упреков отправился испытывать своего скакуна на скользком переходе при морозной погоде. Дон Кихота нисколько не волновал лед под ногами бедного животного и то, что конструкция рассчитана на существа другой весовой категории и уровня IQ.

Наверное, лучше хозяина понимая всю ответственность предстоящей миссии, загнанный в лабиринт конь не спасовал и довез-таки всадника без головы до пункта назначения без ушибов и травм. Рекорд установлен, пример подан, людям весело и в памяти «интернетного» населения сохранится не проблема отсутствия ступеней, а подвиг загадочного говрбаьри, завоевателя пешеходного перехода.