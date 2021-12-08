Пирамиды бывают не только «египетскими»

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Пожалуй, уже не осталось людей, которые не слышали бы о финансовых пирамидах, о последствиях для их участников после неминуемого краха. Но человеческая психология не меняется, люди продолжают нести свои деньги мошенникам.

За первые полгода 2021 года Банк России выявил в стране 146 финансовых пирамид, что в полтора раза больше, чем в прошлом году за тот же период. Регулятор объясняет такую активность нелегальных участников рынка растущим интересом граждан к инвестициям. Мошенники пользуются недостаточной финансовой грамотностью людей и предлагают им вложиться в популярные проекты, например, связанные с псевдокриптовалютой.

Как правило, эти схемы рассчитаны на людей, способных инвестировать крупную сумму и готовых на риск. Мошенники предлагают вкладывать, предварительно переведя деньги через криптовалюту, именно для того, чтобы у человека потом не было шансов вернуть свои средства. А так как эти компании работают без лицензии Банка России, потребитель финансовых услуг не сможет рассчитывать на защиту своих интересов и сохранение денег.

Наблюдается также рост интернет-проектов, так называемых инвестиционных онлайн-игр. В третьем квартале текущего года Банк России выявил более 20 таких пирамид по стране.

Правила простые: участнику «игры» обещают быстрый легкий заработок. Для этого пользователь должен зарегистрироваться, внести взнос и купить персонажа или виртуальную недвижимость, которые якобы будут приносить высокий доход. Однако для получения вознаграждения число участников проекта должно постоянно увеличиваться. На некоторых сайтах даже размещаются «правила», в которых указано, что «игра» будет приостановлена, если приток новых участников уменьшится, и нужно активнее привлекать игроков через соцсети.

Также в пользовательских соглашениях указывается, что никаких гарантий возврата средств нет. При этом на сайтах отсутствует какая-либо информация об организаторах проекта.

В этих примерах нетрудно увидеть классические признаки финансовых пирамид: гарантия высокой доходности, вознаграждение за привлечение новых участников из числа родственников и друзей, невнятная информация о проекте и сути инвестиций, отсутствие контактов для обратной связи. Цель мошенников — привлечь как можно больше «игроков», а затем «свернуть» проект вместе с привлеченными средствами.

По словам управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Ингушетия Южного главного управления Банка России Магомед-Бека Ужахова, подобные проекты могут представлять серьезные финансовые риски для граждан. Поэтому Банком России принято решение информировать население о незаконных участниках финансового рынка еще до того, как деятельность нарушителей будет пресечена. Это поможет людям вовремя сориентироваться, принять обдуманное решение и не попасть на удочку злоумышленников.

«С июня этого года Банк России публикует на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, информация обновляется ежедневно. Так мы информируем людей о потенциально опасных организациях, интернет-проектах и рисках, связанных с ними. Список можно найти на главной странице Банка России cbr. ru во вкладке «Проверить финансовую организацию». Легально работающую компанию вы сможете найти в «Справочнике финансовых организаций» на нашем портале. Если компания кажется вам подозрительной, но ее нет ни в одном из этих списков, направьте информацию в интернет-приемную регулятора. На главной странице сайта есть контактные данные для обращений. Также можно задать вопрос в чате мобильного приложения «ЦБ онлайн», его операторы принимают звонки и консультируют круглосуточно», — сказал Магомед-Бек Ужахов.

Еще раз призываем наших граждан быть внимательными, перепроверять финансовые компании, прежде чем отдавать им свои деньги.
Если вы все-таки оказались участником финансовой пирамиды и вам не удается вернуть свои деньги, соберите документы, которые доказывают, что вы перечислили мошенникам средства, обратитесь в полицию и прокуратуру, подайте иск в суд. Кроме того, можно направить жалобу в Банк России через интернет-приемную. Регулятор не выплачивает компенсации пострадавшим, но информация поможет пресечь дальнейшую нелегальную деятельность финансовых пирамид, убережет других людей от действий мошенников.

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