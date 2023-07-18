Фотофакт

Письмо с передовой

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Отец, находясь на передовой в зоне СВО, передал сыну - Исламу Хадзиеву письмо и сувениры через сослуживца, едущего домой. Трогательный момент встречи юноши с однополчанином отца в побывке зафиксировал фотограф Народного фронта в Ингушетии.

 

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