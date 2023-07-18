Письмо с передовой

Отец, находясь на передовой в зоне СВО, передал сыну - Исламу Хадзиеву письмо и сувениры через сослуживца, едущего домой. Трогательный момент встречи юноши с однополчанином отца в побывке зафиксировал фотограф Народного фронта в Ингушетии.