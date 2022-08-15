Пленэр — это целый ритуал, сложившийся годами, десятилетиями. Это проникновение в тайны искусства рисования, мастерства владения кистью, расширения своего творческого потенциала, причём на самой природе. Он в первую очередь предполагает поиски чего-то совершенно нового, а это для нас, конечно же, горная Ингушетия, с ее замечательными пейзажами и уникальными памятниками архитектуры.

Каждый из нас видит окружающий мир совсем по-другому. И на пленэре художник старается передать на холсте видение мира именно так, как только он это видит, превращая совсем скучное, обычное и рутинное, а часто и чёрно-белое в предмет восторга гармоничной красотой, когда окружающий мир должен заиграть всеми цветами, рождая в душах музыку.

На пленэре, организованном в селении Джейрах в 1996 году, художники провели замечательные дни, которые были наполнены творчеством и незабываемыми встречами как с жителями горной Ингушетии, так и с представителями творческой интеллигенции.

На своих полотнах художники отобразили даже самые недоступные уголки горной Ингушетии с ее замечательной природой и архитектурой: башнями, склепами, святилищами, реками, мостиками. Очень часто свою помощь в передвижении по труднодоступным местам предлагали местные жители. Мужчины совершили восхождение на Столовую гору (Мят-Лоам).

По итогам пленэра в музее изобразительных искусств в Карабулаке состоялось открытие выставки ингушских художников.

В то время Союз художников Ингушетии (региональное отделение Союза художников РФ) возглавлял Зелимхан Эсмурзиев. Это было время подъёма изобразительного искусства республики, время возрождения и надежд. Зелимхан Ахмедович часто собирал нас, художников. Особенно памятными остались выезды на пленэры. Именно там художники общались, учились друг у друга, создавали прекрасные произведения искусства.

Это фото, несомненно, уже стало историей. К сожалению, уже нет с нами замечательных и талантливых Иссы Барханоева, Адама Полонкоева, Нурдина Кодзоева, но их творчество ещё долго будет радовать и вдохновлять любителей изобразительного искусства.

Мадина Хамхоева, главный хранитель Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии, заслуженный работник культуры республики.