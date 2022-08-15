История одной фотографии

Пленэр в сельском поселении Джейрах в 1996 году

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Справа налево: Даурбеков Башир Халитович, Эльдиев Руслан Алимович, Полонкоев Адам Муратович, Хамхоев Мухарбек Борисович, Кодзоев Нурдин Даутович, Галаева Милитхан Хасановна, Хамхоева Мадина Борисовна, Барханоев Исса Абасович, Эсмурзиев Зелимхан Ахмедович.

Групповая фотография ингушских художников — участников пленэра, организованного председателем Ингушского регионального отделения Союза художников России Эсмурзиевым Зелимханом Ахмедовичем.

Пленэр — это целый ритуал, сложившийся годами, десятилетиями. Это проникновение в тайны искусства рисования, мастерства владения кистью, расширения своего творческого потенциала, причём на самой природе. Он в первую очередь предполагает поиски чего-то совершенно нового, а это для нас, конечно же, горная Ингушетия, с ее замечательными пейзажами и уникальными памятниками архитектуры.

Каждый из нас видит окружающий мир совсем по-другому. И на пленэре художник старается передать на холсте видение мира именно так, как только он это видит, превращая совсем скучное, обычное и рутинное, а часто и чёрно-белое в предмет восторга гармоничной красотой, когда окружающий мир должен заиграть всеми цветами, рождая в душах музыку.

На пленэре, организованном в селении Джейрах в 1996 году, художники провели замечательные дни, которые были наполнены творчеством и незабываемыми встречами как с жителями горной Ингушетии, так и с представителями творческой интеллигенции.

На своих полотнах художники отобразили даже самые недоступные уголки горной Ингушетии с ее замечательной природой и архитектурой: башнями, склепами, святилищами, реками, мостиками. Очень часто свою помощь в передвижении по труднодоступным местам предлагали местные жители. Мужчины совершили восхождение на Столовую гору (Мят-Лоам).

По итогам пленэра в музее изобразительных искусств в Карабулаке состоялось открытие выставки ингушских художников.

В то время Союз художников Ингушетии (региональное отделение Союза художников РФ) возглавлял Зелимхан Эсмурзиев. Это было время подъёма изобразительного искусства республики, время возрождения и надежд. Зелимхан Ахмедович часто собирал нас, художников. Особенно памятными остались выезды на пленэры. Именно там художники общались, учились друг у друга, создавали прекрасные произведения искусства.

Это фото, несомненно, уже стало историей. К сожалению, уже нет с нами замечательных и талантливых Иссы Барханоева, Адама Полонкоева, Нурдина Кодзоева, но их творчество ещё долго будет радовать и вдохновлять любителей изобразительного искусства.

Мадина Хамхоева, главный хранитель Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии, заслуженный работник культуры республики.

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