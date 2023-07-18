Это и продукты питания, лекарственные препараты, и косметика, и предметы для бытового использования. Такую пленку можно встретить в строительстве, в фармацевтике, в косметологии и даже в быту. Выбрать качественную стрейт-пленку можно на сайте https://www. mirpack. ru/catalog/streych/. Здесь большой выбор, доступные цены, собственное производство, а главное — грамотные специалисты. Можно посмотреть, прицениться и проконсультироваться по любому вопросу, связанному с покупкой стрейч-пленки.

Основные преимущества пленки

● отличная эластичность (тянется, но не рвется);

● универсальность (подходит для самых разных размеров);

● надежная защита товара от внешнего воздействия (грязи, царапин, воды, всевозможных деформаций);

● удобство в эксплуатации;

● недорогая и доступная;

● пленка устойчива к ультрафиолетовым лучам и другим внешним агрессивным раздражителям.

Виды пленки

Стрейч-пленка бывает первичной и вторичной. Первичная пленка используется для того, чтобы упаковать товар для защиты от повреждения. Бывает самых разных видов: и прозрачной, и цветной, а также обладает неограниченной шириной и толщиной. Ее основная цель — упаковать непосредственно саму вещь без дополнительных пакетов и коробок.

Вторичная — это пленка, которая применяется для упаковки коробки с товаром. В этом и заключается разница: первичная — это на сам товар, а вторичная — на его поддон. Внешне она может быть любой, главное — защита от грязи, пыли и влаги.

Также следует выделить клеевую пленку (с клеевым покрытием), самоклеющуюся (без клея) и термоусаживаемую. Последняя нагревается при специальной температуре, чтобы применяться по прямому назначению. По поводу эксплуатации каждого вида пленки желательно заранее проконсультироваться со специалистом.

Все виды стрейч-пленки применяются как на производстве, так и в быту.

Где приобрести продукцию

Приобрести качественную стрейч-пленку можно в компании MIRPACK. Причем особым спросом пользуются оптовые заказы, которые оформляют представители юридических лиц (предприятий, компаний, организаций).

Таким образом, стрейтч-пленка — это материал, который можно приобрести практически в любом специализированном магазине. Сфера его применения очень широка, причем им пользуются не только в складских помещениях или на предприятиях. В некоторых случаях пленка нужна и в домашнем хозяйстве.

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