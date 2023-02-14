Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 11% инсультов, 31% ишемической болезни сердца, 19% злокачественных новообразований и более полутора миллионов смертей в год по всему миру (видимо, тому, что доступен исследованию) происходят из-за недостаточного потребления овощей и фруктов.

Понятно, что экологически чистых даров природы с каждым годом у нас на столе появляется все меньше: агрохолдинги не возятся с каждым деревцем, кустиком или грядкой, как наши дедушки и бабушки, а сельхозугодья насквозь пропитаны химикатами. Тем не менее, много полезного для нашего организма в современных овощах и фруктах (прежде всего тех, что мы выращиваем в своих огородах и садах), к счастью, еще сохранилось. Внушить важность витаминов и микроэлементов в поддержке здорового тела и духа призвана и Неделя популяризации потребления овощей и фруктов, которая пройдет в России под эгидой Минздрава РФ с 13 по 19 февраля.

О благотворном воздействии овощей и фруктов на наше самочувствие газете «Ингушетия» рассказывает врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Малика Евлоева.

— Безусловно, потребление овощей и фруктов в достаточном количестве — не менее 400 г в день, приносит нам огромную пользу, — говорит собеседница. — Об этом мы периодически рассказываем в своих лекциях, проводимых в учебных заведениях, выступлениях на телевидении и радио, печатных публикациях. Потребление овощей и фруктов способствует росту и развитию детей, сохраняет психическое здоровье, увеличивает продолжительность жизни, обеспечивает здоровье сердца, снижает риск онкологических заболеваний, ожирения и диабета, улучшает состояние кишечника и иммунитета. Они являются ценным источником витаминов, углеводов, органических кислот и минеральных веществ. Польза плодоовощной продукции неоспорима, поэтому она должны быть основой рациона человека для обеспечения нормального функционирования организма. Фрукты и овощи заключают в себе способность укреплять иммунитет человека, защищать организм от различных заболеваний. Большим плюсом является содержание в овощах и фруктах антиоксидантов — веществ, которые замедляют процесс старения организма. Употребление фруктов и овощей, умение их правильно хранить и приготавливать обеспечивают человеку крепкое здоровье, энергичность и привлекательность. Это объясняется содержанием в них витаминов А, D, B12, С, К и Р, калия, магния, сахарозы, фруктозы, пектина, клетчатки, крахмала, органических кислот, минеральных солей, фитонцидов.

По словам Евлоевой, о пользе овощей и фруктов можно судить по их цвету.

— Так, овощи и фрукты оранжевого цвета содержат бета-каротин, который является сильным антиоксидантом и обладает антираковыми свойствами, — объясняет она. — Это морковь, манго, тыква, облепиха и др. Плоды желтого цвета богаты каротиноидами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему человека. К таким плодам относятся желтые яблоки, абрикосы, персики, дыни, бананы, ананасы, цветная капуста, кукуруза. Красный цвет говорит о наличии в овощах и фруктах флавоноидов, которые защищают организм от воздействия свободных радикалов, позволяя человеку дольше сохранять молодость и привлекательность. Это красные яблоки, арбузы, вишня, гранат, клубника, малина, клюква, помидоры, свекла и др. Плоды сиреневого цвета — черника, голубика, ежевика, виноград, сливы, баклажаны — также являются источникам антиоксидантов, замедляющих процесс старения и оказывающих противомикробное действие. Овощи поставляют в организм человека не только витамины, но также минеральные вещества, такие как железо, магний, фосфор, кальций, калий и др. Более того, овощи и фрукты содержат в себе органические кислоты и эфирные масла. Эти вещества улучшают процесс пищеварения, подготавливают организм к принятию более тяжелой пищи, способствуют лучшему усвоению рыбы и мяса. Зеленые овощи и фрукты содержат хлорофилл, магний, калий и кальций, которые улучшают процесс пищеварения, укрепляют нервы и т. д. Такие овощи и фрукты также богаты витаминами А, В, С. Зеленый окрас имеют некоторые яблоки, киви, авокадо, огурцы, капуста, горох, шпинат, сельдерей, салат и т. д.

Для сохранения наибольшего числа полезных веществ овощи рекомендуется мыть, чистить и нарезать непосредственно перед процессом приготовления. Любую зелень стоит добавлять в блюда уже перед подачей еды на стол. Употребление фруктов и корнеплодов оказывает благотворное влияние на организм человека, только если соблюдать правила хранения, мытья и их приготовления. Словом, фрукты и овощи — это залог нашего хорошего самочувствия, бодрости, энергичности, внешней красоты и оптимизма.