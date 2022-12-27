«В республике реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования. В 2022 году в рамках данной программы в Ингушетии проведен капитальный ремонт 13 объектов на общую сумму 960,9 млн рублей», — цитирует Балахоева пресс-служба Главы и правительства региона.

Министр проинформировал Главу о том, что работы по всем упомянутым объектам завершены.

Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» предусмотрено строительство трех объектов на общую сумму 554,3 млн руб. Освоено в 2022 году 209,2 млн руб. Направлено письмо в Минздрав России с просьбой перенести средства в размере 328 млн рублей на 2023 год, в связи с риском неосвоения, связанным с необходимостью корректировки ПСД по инфекционному отделению.

Возведение психоневрологического диспансера в сельском поселении Плиево Назрановского района планируется завершить до конца года. Два объекта, переходящие на 2023 год: строительство инфекционного отделения на 60 коек на территории республиканской детской клинической больницы и Кантышевской участковой больницы.

Напомним, в рамках поручений Главы Ингушетии республиканское правительство в будущем году запланировало реконструкцию и оснащение новым оборудованием школ в трех городах и пяти селах республики. В 2023 году капитально отремонтируют 10 школ. Намечена не только внешняя реконструкция, но и обновление техники и оборудования в классах. Учиться в этих школах после капремонта будут 14 тыс. 80 детей.

Всего в Ингушетии с 2022 по 2026 год при поддержке федерального центра намерены отремонтировать 50 общеобразовательных учреждений.

Как отметил Махмуд-Али Калиматов, реализация этих планов позволит повысить в регионе уровень образовательного процесса и создать комфортные условия как для учащихся городских школ, так и сельских.

«Надо уравнять возможности всех детей, независимо от того, проживает ли он в городе или в селе. Образовательные стандарты и требования ко всем учащимся одинаковые, а значит, и условия должны быть равными», — считает руководитель субъекта.

Между тем благодаря дополнительной финансовой поддержке федерального центра в Ингушетии снята угроза срыва сроков строительства детсадов и общеобразовательных учреждений.

«По всей стране было секвестрировано 10%, в нашем случае это оказалось 1,6 млрд руб. Все проблемные вопросы по объектам образования были проработаны руководством республики и профильными ведомствами в оперативном порядке. Ситуация была доведена до правительства России. Каждый год в республике добавляется примерно 3 тыс. учеников, они идут в первый класс, у нас высокая рождаемость, ситуация другая по сравнению с другими регионами. С учетом этого нам выделили дополнительные средства. Благодаря этому кассовое исполнение по школам и детсадам в этом году будет на 100%», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Глава попросил министра уделить особое внимание сверке данных о строящихся и введенных в эксплуатацию объектов различного назначения для предотвращения разночтений.

«Составьте мне справку в виде докладной записки о том, сколько детсадов, школ построено, акты приемки есть, сколько лицензий получено. Ввод каких объектов из-за подорожания стоимости стройматериалов мы переносим на следующий год. Самое главное — распишите подробно, какие объекты, возведение которых было начато в 2015-2018 годах, мы достраивали с 2019 по 2022 год, в том числе за счет средств национального фонд развития республики. К примеру, в гимназии не было даже вентиляции, окна пропускали воду в дождь. Сколько мы переделывали, доделывали. Уточните, по каким основаниям они были брошены или попался недобросовестный подрядчик? Нам приходилось просить у Москвы дополнительные средства, чтоб выправить ситуацию, достроить их и ввести в эксплуатацию», — сказал руководитель региона.

«Нужен список тех объектов, которые строили недобросовестные подрядчики, где сейчас мы наводим порядок, устраняем нарушения, недочеты. Какие стали переходящими с 2018, 2019 года на 2023 год. Мы должны говорить об этом, чтоб было понимание. В соответствии с этим надо ставить новые цели и задачи. Должен быть полный расклад, чтоб довести ситуацию до правительства России. По линии Минстроя у нас строятся 77 новых объектов, разбейте их на блоки. Люди-то не знают, какие новые объекты мы начали строить, какие недостроенные здания перешли нам. Беспочвенные разговоры, домыслы обычно бывают от нехватки информации, которую нужно доводить до общественности. На возглавляемом вами министерстве лежит большая ответственность», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» Ингушетии дополнительно выделили более 3 млрд рублей.

В связи с секвестром и превышением сметной стоимости над доведенными лимитами, которые имели место быть в 2020 году, у республики образовался дефицит денежных средств. На их покрытие региону согласовали 1 млрд 571 млн рублей. И еще 1 млрд 792 млн рублей республике выделили на компенсацию за удорожание стоимости строительных материалов. Это была общая для многих регионов ситуация, но Ингушетии пошли навстречу. Учитывая, что бюджет региона дотационный и находится под санкциями Минфина России, который ввел бюджетное принуждение, завершить строительство этих объектов своими силами для республики не представлялось возможным.

Ранее для решения сложившейся проблемы руководителем региона было направлено обращение Президенту России с просьбой о выделении республике финансовых средств из резервного фонда правительства. После чего были даны поручения вице-премьеру Александру Новаку и министру просвещения Сергею Кравцову о рассмотрении данного вопроса.

По словам Главы, в успешном выходе из сложившейся ситуации большую роль сыграла поддержка вице-премьера Александра Новака. Он много работал с регионом и стоял на позиции, что к дотационной республике нельзя применять общие для всех субъектов стандарты финансирования строительных объектов.

Подводя итоги работы Минстроя Ингушетии, Махмуд-Али Калиматов поблагодарил министра за реализацию на территории региона ряда важнейших федеральных и региональных программ.