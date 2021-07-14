Благополучие семьи — фундамент всего
По поручению председателя правительства Ингушетии для многодетной семьи приобрели корову
По поручению председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина аграрное ведомство республики приобрело корову для многодетной семьи из сельского поселения Плиево.
Не так давно в ходе приема граждан по личным вопросам к премьеру обратилась многодетная мать Василат Евлоева с просьбой оказать содействие в приобретении для ее семьи дойной коровы. Контроль над исполнением данной просьбы Владимир Сластёнин возложил на министра сельского хозяйства и продовольствия республики Магамеда Гагиева.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минсельхозе региона, в настоящее время поручение исполнено, на выделенные средства многодетная мать приобрела долгожданную корову. Женщина выразила слова благодарности Главе и правительству республики.
«У меня шестеро маленьких детей, мы давно хотели приобрести корову, чтобы было свое домашнее молоко, сметана, творог. К сожалению, средств на это не хватало. Хочу сказать большое спасибо Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову и председателю правительства Владимиру Сластенину за оказанную помощь. Теперь мне будет чем кормить свою семью», — подчеркнула Василат Евлоева.
Семья — источник благополучия, стабильности и надежности, фундамент всего, на чем строится любое цивилизованное общество. Крепкий дом: наши дети и внуки, наша поддержка и опора — это самое дорогое, что у нас есть. Главное назначение семьи — вырастить детей, дать им достойное образование и помочь определиться в непростом мире человеческих отношений.
«Социальная политика была и остаётся приоритетной в нашей стране и республике. Поэтому поддержка и укрепление института семьи, обеспечение социальных гарантий молодым семьям и детям — наша общая задача. От этого зависит увеличение количества благополучных семей в Республике Ингушетия. Благополучие семьи — необходимое условие развития и процветания республики и благосостояния народа», — заявил Владимир Сластёнин.