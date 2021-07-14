Не так давно в ходе приема граждан по личным вопросам к премьеру обратилась многодетная мать Василат Евлоева с просьбой оказать содействие в приобретении для ее семьи дойной коровы. Контроль над исполнением данной просьбы Владимир Сластёнин возложил на министра сельского хозяйства и продовольствия республики Магамеда Гагиева.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минсельхозе региона, в настоящее время поручение исполнено, на выделенные средства многодетная мать приобрела долгожданную корову. Женщина выразила слова благодарности Главе и правительству республики.

«У меня шестеро маленьких детей, мы давно хотели приобрести корову, чтобы было свое домашнее молоко, сметана, творог. К сожалению, средств на это не хватало. Хочу сказать большое спасибо Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову и председателю правительства Владимиру Сластенину за оказанную помощь. Теперь мне будет чем кормить свою семью», — подчеркнула Василат Евлоева.

Семья — источник благополучия, стабильности и надежности, фундамент всего, на чем строится любое цивилизованное общество. Крепкий дом: наши дети и внуки, наша поддержка и опора — это самое дорогое, что у нас есть. Главное назначение семьи — вырастить детей, дать им достойное образование и помочь определиться в непростом мире человеческих отношений.

«Социальная политика была и остаётся приоритетной в нашей стране и республике. Поэтому поддержка и укрепление института семьи, обеспечение социальных гарантий молодым семьям и детям — наша общая задача. От этого зависит увеличение количества благополучных семей в Республике Ингушетия. Благополучие семьи — необходимое условие развития и процветания республики и благосостояния народа», — заявил Владимир Сластёнин.