Этим правом воспользовались и представители Покровской церкви г. Сунжи, находящейся, формально, под эгидой Миннаца республики, ставшего заказчиком в аукционе. В общем, аукцион состоялся, победила в нем автономная некоммерческая организация «Перспектива», согласившаяся с оговоренными условиями по оказанию услуг духовно-нравственного воспитания верующих. Однако от некоторых договоренностей (видимо бес попутал) «Перспектива» почему-то отказалась, что вылилось в жалобу Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии в адрес Ингушского УФАС России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе антимонопольного ведомства, заказчик торгов попросил включить участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков ввиду неисполнения им условий контракта, начальной стоимостью 4,5 млн рублей.

— Одним из пунктов в рамках исполнения контракта значилась необходимость организовывать проведение богослужения в Покровской церкви г. Сунжи каждое воскресенье до конца срока исполнения контракта, — пояснил детали дела начальник отдела контроля торгов антимонопольной службы региона Магомед Халмурзиев. — Первое богослужение должно было состояться 12 марта, но представители «Перспективы» в первое же воскресенье в церковь не явились. Все письма с просьбой исполнить контракт остались без ответа, в связи с чем заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Собеседник добавил, что комиссия управления разобралась во всех нюансах этой странной, на первый взгляд, ситуации и сочла необходимым наказать АНО «Перспектива» путем включения данной организации в реестр недобросовестных поставщиков, что лишает ее права участвовать в закупках в течение двух лет.