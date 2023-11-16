Впрочем, перечисленное давно ни для кого не секрет: никакое ужесточение законов, увы, не влияет на поведение участников дорожного движения. Почему? Да потому, что эти законы не соблюдаются. «Убийц» прощают, злостные нарушители отделываются легким испугом в виде штрафов. Ну, да ладно: это все опостылевшая лирика. Пусть и печальная. Остается лишь публиковать истории зафиксированных фактов безрассудства некоторых автовладельцев. Вот один из последних.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы специализированного взвода отдельного батальона в ходе несения службы на ФАД «Кавказ» был замечен автомобиль «Ауди А3» без номерных знаков, который ранее был передан в оперативную ориентировку для задержания.

— На требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель не реагировал, продолжив движение с нарушением правил дорожного движения, подвергая опасности жизни и здоровье граждан, — рассказала газете «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Ингушетии капитан полиции Зара Ужахова. — В ходе преследования полицейскими водитель, доехав до с. п. Сурхахи, допустил столкновение с автомобилем «Лада-210740». К счастью, в результате ДТП пострадавших нет. Управлявший автомобилем мужчина предъявлять по требованию сотрудников полиции документы, подтверждающие право управления транспортными средствами, отказался, тем самым не выполнив законное требование сотрудников полиции. Водитель и транспортное средство были доставлены в ОМВД России по Назрановскому району для дальнейшего разбирательства.

Ужахова перечислила нормы закона, которые нарушил дорожный хулиган.

Это неповиновение законному требованию сотрудника полиции, управление транспортным средством без права управления и с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, уклонение от исполнения административного наказания, невыполнение требования об остановке транспортного средства. Далее, это выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Мыслится, что если тщательнее разобраться, можно найти еще кучу «предъяв» к этому и другим таким хулиганам. Другое дело, что эти претензии им — как с гуся вода.