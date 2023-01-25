Но делать прививку от полиомиелита или нет, должны решать родители: современное законодательство может только рекомендовать им произвести эти медицинские манипуляции. При этом медики предупреждают, что никакой опасности вакцинация не представляет, а вирус полиомиелита может принести много проблем.

«Точно так же и мне объяснили наши участковые врачи, когда в прошлом году в Ингушетии появились первые очаги этого заболевания, — говорит жительница села Плиево, мать пятерых детей Марем Батырова. — Поэтому я решила привить своих младших мальчишек, которым исполнилось 11 и 12 лет. Хочу заметить, что перенесли они прививку очень хорошо, без осложнений и побочных эффектов. Играли, как обычно, не капризничали. Ни температуры, ни учащения стула у моих детей после прививки не наблюдалось».

По словам женщины, чтобы избежать неприятных последствий, врачи посоветовали ей после вакцинации придерживаться некоторых правил: в течение недели не вводить в рацион ребенка новый продукт, не перегревать и не переохлаждать привитых детей и по возможности избегать контакта с больными людьми, потому как даже простудные заболевания представляют в этот период опасность.

Существует мнение, что после прививки от полиомиелита у детей возникают осложнения. Но проведенные исследования показали, что процент таких случаев минимально низок.

«Я не медик по образованию, — говорит моя собеседница, — но достаточно владею информацией касаемо истории возникновения этого заболевания. Поэтому для сомневающихся родителей могу сказать, что сама болезнь куда страшнее, чем прививка. Тем более что прививка от полиомиелита — это единственная возможность защитить наших детей от вирусного заболевания, последствия которого могут привести к инвалидности или, что ещё хуже, к смерти. Более того, проводить вакцинацию от полиомиелита нужно не только ради своей защиты, а для того, чтобы не дать опасной инфекции вновь пойти в наступление и привести к новым эпидемиям. Это вопрос общей, коллективной ответственности. А поскольку сегодня родители все чаще отказываются от вакцинации, врачи говорят, что ситуация грозит выйти из-под контроля. И тогда опасность нависнет над всеми».

История возникновения полиомиелита такова, что заболеть этой инфекцией могут не только дети, но и взрослые, но поскольку заражение происходит через грязные руки, основная группа риска — малыши до 5 лет, у которых гигиенические навыки еще не развиты. Чтобы получить этот кишечный вирус, ребенку достаточно просто взять инфицированную игрушку, а потом засунуть руки в рот.

Подхватить полиовирус можно как в детском саду, так и в любом общественном месте: на детской площадке, в развлекательном центре и где угодно. И для этого необязательно контактировать с болеющим человеком. Только при правильной терапии и реабилитации удается достичь существенных результатов. Тем не менее, последствия полиомиелита остаются с пациентом на всю жизнь, приводя к инвалидности. И единственную надежную защиту дает лишь вакцинация. Хотелось бы, чтобы об этом помнили родители, которые подвергают опасности жизнь собственных детей.