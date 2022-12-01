В текущем году фондом произведен ремонт инженерных систем в 5 многоквартирных домах, расположенных на территории г. Магаса, а также установлены и заменены почтовые ящики во всех указанных 59 домах в городах Магасе, Малгобеке, Карабулаке, Сунже и с. п. Яндаре.

Список домов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках действующей программы был составлен, расписан по годам и утвержден ранее, когда регион приступал к ее реализации. Все работы фондом выполняются в соответствии с планом-графиком. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем предполагает их полную замену или замену их значительной части. Его проведение предусматривается при достижении определенных сроков, при которых износ оборудования приближается к критическому уровню.

При ремонте внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения проводится замена стояков и разводящих магистралей, запорной, запорно-регулирующей, предохранительной арматуры. Может меняться насосное и контрольное оборудование. В сетях отопления дополнительно предусматривается балансировка системы, замена или ремонт воздухоотводчиков, монтаж индивидуального теплового пункта и другого оборудования. Производится замена радиаторов отопления или других отопительных приборов в местах общего пользования.

Капитальный ремонт водоотведения и канализации предусматривает замену канализационных стояков и лежаков. Также меняется или реконструируется внутренний водосток дома, монтируется водоотвод. Выполняется установка канализационных клапанов, которые обеспечивают более комфортное пользование системой и предотвращают аварийные ситуации.

В капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения входит замена электропроводки, вводно-распределительных устройств. Устанавливаются новые домовые, подъездные, этажные распределительные электрощиты, меняется защитная аппаратура. Сюда входит замена сетей общедомового освещения, аварийного, наружного освещения. Могут устанавливаться фотовыключатели и другое современное оборудование, повышающее эффективность и экономичность системы. Меняются сети электроснабжения инженерного оснащения дома.

Для выполнения указанных работ необходимо, чтобы жители многоквартирных домов своевременно вносили взносы на капитальный ремонт в соответствии с установленной нормой. В Ингушетии в 2022 году сумма платежа составляет 6,30 рубля за 1 квадратный метр. Норма установлена на основании постановления Правительства Республики Ингушетия № 202 «Об утверждении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Ингушетия» от 4 октября 2022 года.

В Ингушетии, как и в других субъектах России, есть льготная категория граждан, которые полностью или частично освобождены от взносов на капитальный ремонт. Это инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, граждане, имеющие детей-инвалидов, одинокие пожилые люди 70 лет и выше, ветераны ВОВ, репрессированные и другие категории граждан в соответствии с нормативными актами, принятыми на региональном уровне, на основании положений ряда соответствующих федеральных законов.

На текущий период начисленная сумма платежей составляет около 36 млн рублей, из них собрано только более 11 млн рублей. В прошлом году ситуация с платежами была аналогичной. Из начисленных 38 млн рублей собственниками помещений в многоквартирных домах было оплачено чуть более 11 млн рублей, или 29,53% от суммы долга.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, данная ситуация, возможно, связана с тем, что с собственниками жилья не работают, им не разъясняют, что состояние их домов зависит от их взносов.

«Это небольшие суммы, если учесть, что состояние инженерных сетей имеет период эксплуатации, потом они считаются изношенными и начинаются проблемы с водоснабжением, электричеством, газом. Если их своевременно не ремонтировать, могут возникать серьезные аварийные ситуации, которые могут навредить всему дому. Работа по повышению платежной дисциплины должна вестись на качественном уровне», — заявил Калиматов.

Фонд капитального строительства пытается повлиять на платежную дисциплину судебными разбирательствами. В рамках претензионно-исковой работы на 1 ноября 2022 года подано в суд 7001 заявление на общую сумму 128 млн 836 тыс. 274,86 рубля.

Из указанной суммы на сегодняшний день судами приняты в пользу фонда 3972 решения о взыскании задолженности на сумму 58 млн 875 тыс. 763,86 рубля, из которых:

— направлено в службу судебных приставов 2893 исполнительных документа на сумму 42 млн 575 тыс. 763,05 рубля;

— в кредитные организации — 1 079 исполнительных документов на сумму 16 млн 300 тыс. рублей;

— судебными приставами взысканы средства в размере 10 млн 253 тыс. 821,62 рубля.