В 1957 году семья возвращается из ссылки на родину. Здесь Магомед поступает на вечернее отделение в Грозненский нефтяной институт. В 1962 году призывается в ряды Вооружённых сил СССР, по возвращении продолжает учёбу и в 1969 году становится дипломированным специалистом — инженером-механиком.

Трудовая деятельность нашего героя началась в 1958 году, когда он устраивается на работу в Грозненский радиозавод в качестве фрезеровщика гальваника. Параллельно преподаёт в техническом училище № 29 г. Грозного, обучает рабочей специальности будущих токарей.

В 1969 году, после окончания нефтяного института, Магомед Сулеманович устраивается на работу в Чечено-Ингушское карьероуправление в должности механика-инженера по новой технике, затем работает прорабом по внедрению новой техники в городе Аргуне.

В 1984 году Магомеда Арчакова назначают заместителем директора по капитальному строительству этого же карьероуправления. В это время ими был построен дробильно-сортировочный завод в с. Белгатой.

В 1985 году Магомеда Арчакова переводят на работу на ремонтно-механический завод в г. Грозный, в качестве главного инженера объединения «Минпромстройматериалы».

Магомед Арчаков принимает участие и в строительстве биохимического завода в г. Гудермесе, некоторое время работает прорабом в СпецСМУ г. Георгиевска, но в 1988 году возвращается в карьероуправление в г. Грозный, где работает уже до 1992 года в качестве заместителя директора.

Потом наступили тяжёлые времена, период политического и экономического кризиса в стране, Чечня объявила о независимости, была создана Ингушская Республика, в которой закладывались основы новой государственности. Здесь создаётся крупная строительная организация «Ингушстрой», которой руководит известный строитель, возглавлявший в своё время Чечено-Ингушское управление строительства, Эльмурза Исмаилов. Главным инженером в организации назначается Ахмед Арчаков, а в одно из подразделений СпецСМУ-9 устраивается прорабом и Магомед Арчаков.

Работает он на строительстве Нестеровского кирпичного завода, который был заложен югославскими строителями, но продолжить объект и довести его до сдачи уже взялись ингушские строители. В этой компании Магомед Арчаков работал до 1995 года. Затем он открывает свою фирму — ООО «Электромонтаж», строит в станице Орджоникидзевской электролинию и электроподстанцию.

В 2002 году его приглашают на строительство Галашкинского кирпичного завода «Гиперпресс» в качестве заместителя директора. Занимается строительством погранзаставы в Абхазии, строительством карьера в г. Карабулаке. В 2013 году налаживает оборудование на картонажной фабрике в Карабулаке.

С 2018 года Магомед Сулеманович начинает свою педагогическую деятельность, передаёт молодым специалистам накопленный за многие годы бесценный опыт в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Цурова в с. Нижние Ачалуки.

За многолетний труд и весомый вклад в строительную отрасль республики и страны Магомед Арчаков в 1998 году награждается званием «Почетный строитель России».

В 2021 году Магомед Арчаков ушёл из жизни, оставив о себе добрую память у родных, коллег и своих подопечных.