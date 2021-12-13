Внимание на этот вопрос на таком уровне обратили впервые, подводя страшные итоги войны. Над документом работали три года, и в 1948 году он был вынесен на международное обсуждение. В этом документе нашли отражение главные положения о недопустимости дискриминации, изоляции или демонстрации неравенства по любому из признаков: расовому, половому, социальному. Отмечалось, что каждый человек приобретает свои базовые права с момента рождения, и ущемление или препятствование получению этих свобод недопустимо в цивилизованном обществе.

Одним из лидеров рабочей группы выступала Элеонора Рузвельт, которая утверждала, что каждый человек, независимо от должности, места проживания и национальности, должен знать свои права.

«Наши надежды на прогресс во всем мире останутся тщетными, пока граждане не начнут заботиться о защите своих прав вблизи от дома, в небольших местечках, в городах столь маленьких, что не увидишь ни на одной карте», — считала бывшая первая леди США, дипломат и общественница.

4 декабря 1950 года на пленарном собрании Генеральная Ассамблея ООН официально установила 10 декабря Всемирным днём прав человека. Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено уделять внимание не только личным правам человека, но и в глобальном смысле средствам защиты, с помощью которых человечество сможет остановить голод и нищету, рост международной преступности и наркомафии, СПИД и другие опасные явления, а также отразить угрозу термоядерной катастрофы и экологического кризиса.

По всему видно, что Всемирный день прав человека — праздник глобальный. Его отмечают во всех цивилизованных государствах как важнейший день для общества в целом и каждой личности в отдельности.

День всеобщей декларации прав человека заложил основы современного миропорядка. С одной стороны, он обратил внимание на значимость каждой личности, с другой — продемонстрировал необходимость всеобщей слаженной борьбы с угрозами, возникающими в мире.

В нынешнем году торжества пройдут под девизом «Встаньте на защиту прав человека». Он обращен к глобальным проблемам, с которыми столкнулось мировое сообщество за последнее время. Пандемия вскрыла серьезные угрозы, среди которых расизм, социальное неравенство, отсутствие всеобщего доступа к информации. А главное — неравенство людей в сфере медицинской помощи, доступности медицинских услуг и их качества.

По словам специалистов, следующие один за другим финансовый кризис и кризис в области здравоохранения имеют долгосрочные и многогранные последствия для миллионов молодых людей. Если не защитить их права, в том числе за счет обеспечения достойными рабочими местами и социальной защитой, «поколение Covid» рискует пострадать от негативных последствий усиливающегося неравенства и нищеты.

Также ухудшение состояния окружающей среды, включая изменение климата, загрязнение и истощение природных ресурсов, оказывает несоразмерное воздействие на отдельных людей, входящих в группу риска, которые находятся в уязвимом положении. Это воздействие усугубляет уже существующее неравенство и негативно сказывается на правах человека нынешних и будущих поколений. Теперь, когда Совет ООН по правам человека признал право человека на чистую, безопасную и устойчивую окружающую среду, необходимо принять срочные меры для соблюдения, защиты и осуществления этого права. Такие меры должны стать основой для экономики, которая обеспечит зеленое восстановление после Covid-19 и справедливый переход.

Ни для кого не секрет, что основными нарушениями прав человека и одними из самых больших трудностей во всем мире являются крайняя бедность, распространённое неравенство и структурная дискриминация. Для их эффективного решения необходимо принятие конкретных мер, направленных на создание благополучных условий жизни. В наше время этот вопрос актуален как никогда.

Далеко не всегда и в нашей стране человек получает защиту от нарушений, и происходит это по различным причинам. Но когда определенные лица или группы подвержены изоляции или сталкиваются с правовой дискриминацией, неравенство приводит к продолжительным циклам конфликта и кризиса, что негативно сказывается на внешней и внутренней политике страны.

Именно поэтому, согласно позиции ООН, государствам нужно приложить максимум усилий, чтобы обеспечить равенство граждан и отсутствие правовой дискриминации. Кроме всего прочего, признание необходимости того, чтобы права человека охранялись властью закона — это подтверждение веры в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, а также решение содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе.

А каждому человеку необходимо не только знать и отстаивать свои права, но и осознавать личные обязанности перед обществом, в котором он живет.

Права человека помогают бороться с истинными причинами конфликта и кризиса, обеспечивая рассмотрение жалоб, искореняя неравенство и изоляцию и позволяя людям принимать участие в процессе принятия решений, которые затрагивают их жизнь. Ведь давно доказано, что общество, которое защищает и поощряет права каждого человека, является более устойчивым.

В наши дни о правах человека не говорит только ленивый. Об этом спорят в высоких кабинетах международных организаций, не забывают об этой уязвимой стороне жизни и активисты оппозиции. Но кто создает такие сложности и кому они нужны?! Ведь если ты уже родился человеком, то право быть им получено автоматически. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Никто не лучше и не хуже другого. Поэтому и права человека одинаковы для всех и каждого. Даже если кому-то посчастливилось появиться на свет в более комфортных условиях.

Но, к сожалению, не всё так просто. И население планеты волнуется не зря. Потому что главная ценность любого права состоит в его полной и свободной реализации. И именно здесь и заключена существенная сложность.

В День прав человека особенно остро осознаешь ценность и хрупкость жизни. Ненадежность и кратковременность своего присутствия на планете Земля. Знание и соблюдение общечеловеческих прав помогут каждому из нас пройти свой путь достойно и радостно. Потому что от позиции каждого жителя планеты зависит, будет ли на нашей земле безопасность и мир. И сможем ли мы достойно реализовать свой потенциал. Ведь каждый из нас имеет на это право!