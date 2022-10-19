Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ», в составе дорожной техники: 254 комбинированные дорожные машины, 61 автогрейдер, 5 роторных снегоочистителей, 85 экскаваторов и погрузчиков, 16 бульдозеров, 42 колесных трактора, а также 53 единицы вспомогательной техники. Для контроля производства работ и повышения оперативности действий машины подключены к системе навигационно-диспетчерского контроля «Дортранснавигация» на базе системы «ГЛОНАСС». Для дорожной техники, а также отдыха рабочих и механизаторов оборудовано 60 теплых стоянок (боксы и ангары) и 55 отапливаемых помещений.

Против зимней скользкости на 51 пескобазе заготавливают песко-соляную смесь. На сегодняшний день подготовлено 155 тысяч тонн ПСС, что составляет 90% от необходимого объема. В случае возникновения экстремальных погодных условий дорожники применят противогололедные материалы с высокой концентрацией соли — до 50%. Специалисты отдела контроля качества ФКУ Упрдор «Кавказ» на базе сертифицированной дорожной лаборатории проводят испытания образцов материалов на соответствие физико-химическим и технологическим характеристикам.

Продолжается заготовка материалов для устранения возможных деформаций и повреждений дорожного покрытия в зимний период. На участках автомобильных дорог, подверженных воздействию снежных наносов с прилегающих территорий, планируют устройство снегоудерживающих сооружений. Полностью завершить подготовку планируют до 1 ноября 2022 года.

К холодам подготовили искусственные сооружения и системы водоотвода. В семи регионах СКФО это 503 мостовых сооружения, 13 тоннелей, 5 противолавинных галерей, 33 надземных и подземных пешеходных перехода, а также 2964 водопропускные трубы.

В целях отслеживания температуры воздуха и поверхности асфальтобетонного покрытия, а также скорости и направления ветра на подведомственной сети установлено 85 дорожных метеостанций. Сотрудники ФКУ Упрдор «Кавказ» ведут круглосуточное взаимодействие с управлениями МЧС, ГИБДД и ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Кавказ»: +7 (8793) 33-11-59.

Общая протяженность обслуживаемых ФКУ Упрдор «Кавказ» федеральных автомобильных дорог составляет 2877,5 км в семи субъектах Российской Федерации. В том числе 828 км — в Ставропольском крае, 688 км — в Республике Дагестан, 386,5 км — в Кабардино-Балкарии, 336 км — в Чеченской Республике, 326 км — в Карачаево-Черкесии, 270 км — в Северной Осетии и 42,5 км — в Ингушетии.