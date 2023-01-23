Фестиваль

Фестиваль «Знание — сила, наука — мощь»

Подрастающее поколение Ингушетии не отстает от новшеств

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В современном мире научный прогресс шагнул далеко вперёд. Благодаря этому во многом облегчилась и наша жизнь. Радует тот факт, что подрастающее поколение Ингушетии тоже не отстает от новшеств, учащиеся школ занимаются на полном серьёзе техническими разработками, моделированием и различными изобретениями.

Этой теме был посвящен состоявшийся на прошлой неделе, 21 января, республиканский фестиваль науки и техники со звучным названием «Линия успеха». Девиз фестиваля: «Знание — сила, наука — мощь».

Само мероприятие проходило в здании ГБОУ «Лицей — детский сад г. Магас». Фестиваль состоял из проекта «Балтийский научно-инженерный конкурс», конкурса-выставки научного-технического творчества «Наука глазами юного учёного» и научно-исследовательской конференции «Линия успеха». Состязаться своими силами, показать свои знания в той или иной области собрались 210 школьников из 40 школ республики.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился заместитель министра образования и науки РИ Ахмед Баширович Парагульгов.

Юные исследователи, участники фестиваля, представили свои проекты на суд авторитетного жюри, в составе которого были представители министерств и ведомств, Ингушского государственного университета, Назрановского аграрного техникума имени И. Б. Зязикова, Ингушского регионального отделения Союза женщин России и многие другие.

Собравшиеся в зале получили возможность послушать лекцию преподавателя кафедры математики и ИВТ, директора ИТ-школы CODY и Solvo Б. И. Дзармотова. В своей лекции он говорил об актуальности обучения школьников современным технологиям образования.

В рамках мероприятий фестиваля была организована работа по следующим секциям: экономические проекты, социология, психология, биология и экология, химия и химические технологии, математика, информатика, физика и познание мира.

«В своих докладах школьники отразили самые актуальные вопросы по направлениям своих исследований, выступали с интересными выводами и рекомендациями для практического применения в дальнейшем», — рассказывает член жюри фестиваля по работе секции «Экономические проекты» Мадина Цечоева, заслуженный экономист РИ, член Ингушского регионального отделения Союза женщин России.

Она отметила, что школьники очень по-взрослому отнеслись к подготовке своих докладов. Все работы были подготовлены на высоком уровне и соответствовали установленным требованиям, особый интерес вызвали следующие доклады: «Мировой экономический кризис» — докладчик ученик 11-го социально-экономического класса лицея города Магас Адам Богатырев; «Семейный бюджет» — докладчик ученица ГАОУ «Лицей ЦОД «Олимп» Равна Даурбекова; «Криптовалюта» — докладчик ученик СОШ № 15 г. Малгобека Мамилов Тамерлан; «Как не стать жертвой финансовой пирамиды» — докладчик ученица ГБОУ «Лицей — детский сад г. Магас» Балаева Амина; «Ребенок и деньги. Просто о сложном» — докладчики ученицы СОШ № 12 с. п. Инарки Малгобекского района Мадина Саутиева и Ашура Яндиева. Девочки провели анкетирование среди учащихся своей школы, разработали «загадочный кроссворд» для учеников 5-6 классов и предложили включить в учебные планы школ финансовые уроки для детей.

Прослушав все выступления в своей секции «Экономические проекты», жюри вынесло свой вердикт. Первое место было решено отдать ученику лицея города Магаса Адаму Богатыреву, второе место поделили ученица лицея ЦОД «Олимп» Равна Даурбекова и ученица лицея — детского сада г. Магаса Амина Балаева.

Прошедший фестиваль показал, что в школах республики много талантливых ребят, которыми можно гордиться. Имея такую силу, можно не сомневаться, что будущее Ингушетии в надёжных руках.

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