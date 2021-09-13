Росгвардия

К зиме готовы

Подразделения Росгвардии Ингушетии готовятся к предстоящему зимнему периоду эксплуатации техники и вооружения

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В подразделениях Управления Росгвардии по Ингушетии прошли показательные инструкторско-методические занятия по переводу вооружения, военной и специальной техники и служебного транспорта на зимний период эксплуатации.

Военнослужащие и сотрудники территориального органа, прибывшие накануне с аналогичных мероприятий окружного масштаба, продемонстрировали должностным лицам подразделений порядок перевода транспорта и вооружения на зимний период эксплуатации и напомнили о некоторых требованиях к оформлению нормативно-правовых актов в указанном направлении деятельности. Для наглядности в рамках занятий использовался автотранспорт различных типов, на примере которого обучаемым указали на типовые ошибки и важные нюансы, на которые следует обратить особое внимание. Отдельные занятия были проведены со специалистами службы артиллерийского вооружения в подразделениях.

В своем выступлении перед подчиненными заместитель начальника управления полковник полиции Андрей Романов подчеркнул, что помимо соблюдения технических требований и вопросов сохранности своевременный перевод техники на зимний период эксплуатации — это в первую очередь безопасность водителя, пассажиров служебного автотранспорта и других участников дорожного движения.

— Проведенные занятия позволят в кратчайшие сроки приступить и своевременно завершить фактический переход к зимнему периоду, — подвел он итоги занятий.

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