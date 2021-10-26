Между тем, по последним данным более 100 млн россиян имеют свои личные кабинеты и учетные записи на портале «Госуслуги» и, надо полагать, жителей республики тоже среди них не мало. До 8 ноября текущего года они могут не только себя, но и родных и близких оградить от нежелательных контактов в период пандемии коронавируса, спокойно занести все данные о своей семье, и эта процедура занимает от силы 10 минут.

Портал «Госуслуги» полностью защищен от взлома, аттестован на обработку конфиденциальной информации и персональных данных, отмечают эксперты. Заполнить переписные листы можно на любом имеющемся устройстве — смартфоне, планшете, компьютере. Частичное нагрузочное тестирование показало: система уверенно обрабатывает 150–200 запросов и 30 заполненных переписных листов в секунду. В сутки Росстат может получать через портал более 2,5 млн переписных листов.

Портал работает круглосуточно, принять участие в переписи можете в любое удобное для вас время — днем, вечером, ночью (если бессонница, например) или утром. Если вас отвлекли дела, сохраните данные, продолжите перепись чуть позже. Главное — завершить заполнение до конца периода электронной переписи.

Место тоже выбираете вы, главное, что нужно: стандартная или подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», смартфон или планшет с операционной системой Андроид или iOS, компьютер с операционной системой Windows или iOS, и доступ в интернет.

Укажите данные о себе, проживающих с вами членах домохозяйства и о жилищных условиях. Портал передает данные анонимно в виде цифр. Никто не будет проверять ваши слова, но нужно быть максимально честным: ваши ответы дополнят статистику, на основе которой правительство будет разрабатывать и внедрять социальные программы.

В ответ на отправленный переписной лист вы получите подтверждение с QR-кодом и цифровыми кодами на каждого члена домохозяйства. Оно придёт на электронную почту и в ваш личный кабинет на Госуслугах. С цифровым кодом вы можете получить подарки. Подробнее о том, как это сделать — на сайте переписи.

QR-код — уникальный для каждого переписного листа штрихкод, который необходимо предъявить переписчику. Его можно распечатать или сохранить. Более того, вы можете поменять ответы в переписном листе до 8 ноября этого года.

Когда придет переписчик, покажите QR-код с экрана планшета, смартфона или в распечатанном виде. Если он не считывается, назовите переписчику последние 10 цифр числового кода. Он находится в подтверждении с QR-кодом.

Переписчик убедится, что вы прошли перепись населения, повторно отвечать на вопросы переписных листов не нужно. Если необходимо внести изменения в ваши переписные листы, попросите переписчика поправить информацию.

Также вы можете сообщить на свой переписной участок дату и время, когда вам удобно встретить переписчика.

И еще: перепись на портале является бесплатной. Вся информация, которую указывает о себе участник переписи защищена, анкета не хранится на сайте Госуслуг, а поступает в Росстат в обезличенном виде. Подробную информацию о респонденте никто не узнает. С планшета переписчика ее также невозможно скопировать.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Предварительные итоги будут опубликованы в апреле 2022 года, а полностью все подсчитают к четвертому кварталу будущего года.