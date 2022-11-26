«Данная поездка была организована в рамках национального проекта «Культура», в целях популяризации историко-культурного наследия народов Российской Федерации, а также духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, — говорит З. Оздоева. — Согласно данной программе, каждый год при финансировании Министерства культуры России Минкультуры Ингушетии отправляет детей в ознакомительную поездку. В этом году счастье улыбнулось и юным журналистам из ГТРК «Ингушетия», которые присоединились к команде ингушских школьников.

Наша дружная команда состояла из 27 человек. Мы участвовали в культурно-познавательном маршруте «Моя Россия — град Петров». Наш путь простирался более чем на 2 тыс. километров, в дороге мы были почти двое суток, останавливались в разных городах: Ростове-на-Дону, Липецке, Туле, Москве и др.

Могу сказать, что в дороге скучать нам не приходилось. Можно сказать даже, что всё это время провели, как говорится, с пользой для дела. Учили тексты, общались, играли в разные игры и, конечно, как тут без конкурсов — они были разные, и разные призы победителям. На всех больших станциях мы гуляли по перрону, дети знакомились со своими сверстниками, а их было немало, кто-то ехал на отдых, кто-то на соревнования.

Начало нашего путешествия нам очень понравилось, мы любовались природой за окном, и с каждой сотней километров она менялась. Осень вызывает восторг своей красочной композицией, и из окна поезда она выглядит еще ярче и загадочнее.

Дорога наша всё сокращалась, и наконец мы прибыли в желанный город Санкт-Петербург, где нас радушно встретила гид Ольга, влюблённая в свою работу. Наши ребята были в восторге от всей атмосферы, ощущения новизны, эмоции переполняли всех. Немного отдохнув, разместившись в гостинице в уютных номерах, мы начали свою экскурсию.

Первой по плану была обзорная экскурсия по городу. Ольга нам рассказала и показала архитектурные ансамбли Университетской набережной, Дворцовую и Сенатскую площади, Марсово поле, Мариинский дворец, Мариинский театр, Исаакиевский собор, Невский проспект, Новую Голландию, Английскую набережную. Остановились мы также у Петропавловской крепости.

Как нам поведала Ольга, история этой крепости неотрывно связана с историей самого города. День, когда здесь был заложен первый камень, считается днем рождения Санкт-Петербурга. Место для возведения Петропавловской крепости было выбрано Петром Первым, и выбрано оно было не случайно. С трех сторон его омывала Нева. Поэтому оно прекрасно подходило для того, чтобы защититься от врага.

Идея возведения крепости принадлежала императору, а воплощением плана занимался архитектор Доменико Трезини, который родился и вырос в Швейцарии. На возведение крепости были брошены огромные силы, ее строили русские солдаты, простые крестьяне и даже плененные Петром Первым шведы. Своим названием крепость обязана апостолам Петру и Павлу, в честь которых она и была названа. С 1873 года с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости ежедневно в 12 часов дня производится артиллерийский сигнальный выстрел. Это является историческим символом города. Рассказанная нам история была очень интересной и захватывающей. Ребята слушали с упоением.

Дальше мы отправились в интереснейшее место, где увидели Петербург XVIII века. Так прошёл наш первый день, второй обещал быть еще ярче.

Во второй день с утра мы отправились в Петергоф, в бывшую летнюю резиденцию русских императоров, а ныне в один из самых посещаемых пригородов Санкт-Петербурга. История образования Петергофа тесно связана с историей создания Кронштадтских укреплений на острове Котлин. Работы там начались в 1704 году. Петр Первый часто наблюдал за ходом строительства, в 1709 году рядом с пристанью были построены две светлицы. А неподалёку император приказал построить небольшой каменный дворец, с прекрасным видом на залив и Кронштад, который назвал Монплезир, что в переводе означает «мое удовольствие». Петр Первый в Амстердаме закупил картины фламандских художников, и из этих картин в Монплезире была составлена первая в России картинная галерея.

Под руководством архитектора Жан-Батиста Леблона в 1714 году было начато строительство Нижнего парка, а в 1715 году началось строительство Петергофского дворца. В своих дневниках император писал: «дом заложить каменный и повести канал от него к морю». Строителем этого дворца был архитектор Леблон. Но необходимо заметить, что при правлении Елизаветы Петровны, архитектор Франческо Растрелли увеличил дворец и придал ему почти современный вид.

Многие фигуры для фонтанов исполнялись в Риме, фонтанных дел мастера были выписаны из Европы. Главным фонтаном большого каскада является «Самсон». В западной же части парка и по направлению к дворцу Марли примечательны каскады «Золотая гора», «Львиный» и фонтан «Ева». В восточной части парка, в сторону дворца Монплезир, располагаются каскад «Шахматная гора», римские фонтаны и фонтан «Адам».

Водоподводящую систему фонтанов Петергофа, как нам поведала гид Ольга, создал русский инженер Василий Туволков, и со времен Петра Первого по сегодняшний день она функционирует. Фонтаны работают в результате гидростатического напора, образуемого за счет естественного перепада высот в окрестностях Петергофа, без насосов или водонапорных башен. В народе Петергоф называют столицей фонтанов, и он признан одним из крупнейших в мире парковых ансамблей.

О многих исторических фактах, о выжных событиях из жизни Северной столицы мы узнали на протяжении нашей экскурсии. Особый интерес вызвал у ребят Летний сад — самый старый сад Санкт-Петербурга. Император сам рисовал план будущего сада, и тогда он занимал примерно четверть своей современной площади. Изначально, как нам стало известно, в саду высаживали только однолетние растения. Отсюда и пошло название Летний. В 1706 году Петр Первый приказал привести сюда из Гамбурга каштановые деревья, а из Любека — кусты сирени и цветочные семена.

Царь не мыслил своего сада без фонтанов. Он приказал архитектору Угрюмову приготовить механизмы, и уже на следующий год были установлены первые в России фонтаны. Первые скульптуры появились здесь в 1707 году, а спустя три года датский посланник Юст Юль писал, что Летний сад украшают уже более 30 больших мраморных статуй.

Существует даже легенда, которая рассказывает об одном англичанине, который был очень богат, много слышал про Санкт-Петербург. И уже на склоне лет он решил его посетить. В одну из белых ночей его яхта доплыла до Петербурга и остановилась у Летнего сада. Посмотрев на ограду, англичанин решил вообще не сходить на берег, он сказал, что более прекрасного, чем ограда Летнего сада, он уже не увидит. И его лодка взяла обратный курс.

Расположение Летнего дворца меня очень удивило, здание с трех сторон омывается водой. И войти в него можно было только с лодки. Летний сад был любимым местом известных людей. Ощущения от увиденного были неописуемы, мы с ребятами впервые посетили этот уголок вековой истории, здесь даже деревья делились с тобой своей тайной и силой, а холодный мрамор статуй уносил в далекую историю столетий.

Поездка в Санкт-Петербург всегда у всех ассоциируется с посещением Эрмитажа. И здесь нашей команде тоже посчастливилось увидеть воочию все эти красоты. В переводе с французского Эрмитаж означает «место уединения». Годом основания Эрмитажа считается 1764 год, и несмотря на то, что Эрмитажу более 250 лет, он до сих пор поражает гостей и критиков своей роскошью и богатыми коллекциями, их основа была собрана во времена правления Екатерины Второй. Она купила в Берлине коллекцию голландской и фламандской живописи и со временем подписала указ о строительстве зданий для хранения картин, скульптур и других предметов искусства. В настоящее время комплекс состоит из 6 зданий, в них для зрителей открыты 365 выставочных залов, главное из них — Зимний дворец, который был построен архитектором Франческо Растрелли.

Также мы посетили Малый Эрмитаж, который соединен с Зимним дворцом, в переходе выставлены мозаики и рельефы Древнего Рима. Здесь же можно увидеть копии Бахчисарайского фонтана, знаменитые часы «Павлин», сделанные английскими мастерами XVIII века. Кстати, они находятся в рабочем состоянии, и их заводят каждую пятницу в 19:00. И это неописуемая красота. Государственный Эрмитаж — визитная карточка города на Неве, самый желанный объект для посещения туристов.

Наша команда имела возможность прикоснуться и к военно-морской истории России. Мы посетили также военно-морской музей, где всем очень понравилось. Ребята делали снимки на память, чтобы вспоминать о своей поездке, делились впечатлениями от увиденного".

На такой хорошей волне отведённые для экскурсии дни участникам проекта подошли к концу. И вся дружная команда, набравшись позитива, узнав много нового о старинном городе на Неве, приехала в родную Ингушетию. Думаю, ребята долго будут вспоминать о днях, проведённых в Санкт-Петербурге.