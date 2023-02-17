Память

Любовь к спорту формирует личность

Пограничники Ингушетии организовали волейбольный турнир памяти воинов-интернационалистов

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В первой школе города Магаса по инициативе Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии прошли соревнования по волейболу среди учащихся старших классов учебного заведения.

Участие в соревнованиях, приуроченных к Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, принял и отряд «Юные друзья пограничников».

Как отметили организаторы турнира в своем приветственном слове в адрес его участников, такие состязания способствуют развитию и формированию у школьников важных ценностей, которые им пригодятся в жизни: любви к спорту, потребности в здоровом образе жизни и саморазвитии.

В острой и честной борьбе ребята продемонстрировали отличные физические качества и получили возможность применить навыки, которые они освоили на тренировках. Все команды — участницы турнира были награждены дипломами, а занявшие призовые места — кубками начальника Пограничного управления.

«Для пограничников День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, является важным днем календаря. Мало кто знает, что с января 1980 по февраль 1989-го в Афганистане прошли службу около 62 тыс. военнослужащих пограничных войск, 419 из которых погибли при выполнении боевых задач. Когда мы проводим мероприятия, приуроченные к памятным датам, это способствует сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, что особенно важно в складывающейся геополитической обстановке в мире» — отметил представитель Пограничного управления.

Напомним, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается ежегодно 15 февраля. Он установлен федеральным законом от 29 ноября 2010 года.

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