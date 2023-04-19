Установлено, что лицо разместило в одном из домовладений более 20 иностранных граждан. Несмотря на законность их въезда на территорию РФ, двое из них нарушили сроки пребывания на территории Российской Федерации, а также находились без действительных документов, удостоверяющих личность.

Пограничниками усиливается проведение профилактических мероприятий, направленных на информирование населения о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства в области защиты государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории России.

В соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ от 15 августа 1996 года для въезда в страну иностранным гражданам необходимо предъявить действительные документы, удостоверяющие личность и признаваемые нашим государством в этом качестве, и визу, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации и федеральным законодательством.

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года.

Суммарный срок пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации по многократной визе устанавливается при оформлении визы уполномоченным государственным органом, но не более чем 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, за исключением случаев, предусмотренных Положением об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи.

Временно пребывающий в нашей стране иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного Федеральным законом РФ или международным договором, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года.

Как отметили в Погрануправлении по республике, въезд, временное пребывание, передвижение иностранных граждан в пограничной зоне осуществляется по пропускам на право въезда (прохода), временного пребывания в пограничной зоне и документам, удостоверяющим личность.

Для того чтобы получить пропуск, предоставляющий право посещения пограничной зоны, следует обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия по адресу: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Али Горчханова, д. 11, телефоны: 8 (8734) 55-21-15, 8(8734) 55-16-97, адрес электронной почты: pu. ingushetia@fsb. ru.

Что касается вышеупомянутого организатора противоправной деятельности, то в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

А иностранцы, находившиеся на территории России с нарушением миграционного законодательства, решением Магасского районного суда Республики Ингушетия привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП, с выдворением за пределы России.