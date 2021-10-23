Казалось бы, проблема-то не глобальная, на первый взгляд. Есть и другие вопросы в дорожном хозяйстве, требующие более пристального внимания вездесущих и любопытных представителей масс-медиа. Но именно расположение на перекрестке и интенсивность потока нескончаемого автотранспорта, подвозящего людей к школе, детсаду и больнице, придает этому узлу транспортной инфраструктуры большое значение и остроту.

Его неблагоустроенность ежедневно сказывается на комфорте сунженцев. Жалея многострадальную подвеску автомобиля, водители при повороте выезжают на встречную полосу. А это опасно и приводит к возникновению аварийной ситуации.

Автомобилисты нарушают правила дорожного движения. А делают они это вынужденно — из-за ям. На маленьком промежутке их можно насчитать десяток, несколько из них глубокие и расширяются с течением времени без ремонта. Дополнительную проблему к существующим препонам добавляют лужи, возникающие после дождя и полива главной дорожной артерии города и таящие в себе опасность. Неосторожные водители часто попадают в скрытую «ловушку», которая может нанести серьезный ущерб машине, повредив колесные диски или даже подвеску. А этот вид ремонта авто затратный и сложный. Необходимость хотя бы кратковременного решения острой проблемы назрела давно. Без ямочного ремонта не обойтись.

Понятное дело, что этот вид дорожной деятельности — не панацея, а вынужденная полумера, отличающаяся лишь краткосрочным эффектом. Она ни в коем случае не может заменить собой полноценный капремонт. У каждой дороги есть свой нормативный срок эксплуатации, по истечении которого она должна приводиться в порядок. Этот проблемный участок видимо не стоит внимания ответственных служб, каждый раз сдвигающих сроки его ремонта, и не входит в их ближайшие стратегически важные планы. Современные технологии позволяют проводить работы по ямочному ремонту круглогодично и практически в любую погоду, а она в эти дни благоволит.

Если ждать так долго, то «карта убитых дорог» скоро будет похожа на толстый атлас с многочисленными препятствиями и колдобинами, опасными для людей и машин.

К сожалению, в регионе не развита практика взыскания с ответственных служб компенсации за ущерб, причиненный в результате их некачественной работы или бездействия. Учитывая, что это потребует много времени и нервов, пострадавшие автовладельцы не пускается в судебные тяжбы, а зря.