Начало «Вахты памяти» 2023 года было ознаменовано поиском самолёта Героя Советского Союза Николая Жердева, который был сбит немецко-фашистскими захватчиками в Хасавюртовском районе при освобождении Кавказа. В поисково-разведывательной операции приняли участие отряды из Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии по приглашению коллег из Дагестана.

— Работы поисковиков проходили при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Дагестан и администраций города Хасавюрта и Хасавюртовского района, — говорит председатель поискового отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов, — в рамках межрегионального проекта «Горящее небо Кавказа».

Герой Советского Союза лётчик Николай Прокофьевич Жердев — уроженец Донецка. Его самолёт был сбит в 1943 году в лесном массиве близ Хасавюрта. Благодарные жители нашли останки лётчика и предали его земле на месте падения. В 50-х годах прах героя торжественно перезахоронили с почестями в село Ботаюрт.

На поиск самолёта героя Жердева, помимо поисковых отрядов «Кавказ» из Дагестана, «Малгобек» из Ингушетии, «Южный рубеж» из Кабардино-Балкарии, «Поиск» из Северной Осетии, были привлечены студенческие поисковые отряды и волонтёры города Хасавюрта.

Полевая вахта была масштабной. Работы проходили три дня. Был разбит лагерь, организовано питание. Нам удалось прочесать большой район, где предположительно было падение самолёта. К сожалению, мы не обнаружили больших деталей, которые пролили бы свет и внесли бы какую-то ясность в нашу операцию. Были лишь незначительные фрагменты алюминия, которые умещались на ладони и никакой стоящей информации не давали.

Наша задача состояла в том, чтобы найти останки самолёта и установить памятный знак. Однако, расчищая район падения, нам удалось обнаружить место первичного захоронения, как нам известно, его похоронили местные жители сразу же после падения самолёта. Мы обнаружили бетонное основание, на котором в своё время, видимо, был установлен памятный знак в виде обелиска или другого памятника. Мы очистили это место от кустарников и молодых деревьев. В ближайшее время, а точнее, до 9 мая здесь появится новый памятник. Этим вопросом активно занимаются поисковики Дагестана.

Памятник появится и в селении Пятилетка, в Дагестане. Там в 2020 году была наша первая находка. Правда, здесь мы работали больше по информации от жителей, которых в послевоенные годы на место падения самолёта педагоги водили на экскурсию. А так, поиск начинается с архивной работы из оперативных сводок 4-ой Воздушной армии. Мы подняли тогда мотор самолета и редуктор, но установить имя лётчика не удалось, поскольку бортовой номер и номер двигателя не совпадали, а мы по ним узнаём имена летчиков. По результатам исследования самолёт оказался собран из деталей от разных самолётов.

В прошлом году мы установили памятную стелу уроженцу Дагестана, герою Великой Отечественной войны Валентину Эмирову, который погиб в боях под Малгобеком.

На сегодня из архивных сводок нам известно 32 места падения самолетов и гибели летчиков, из них один в Кабардино-Балкарии, два в Чеченской Республике и пять в Дагестане.

Мы вернулись домой, но работа возобновится весной этого года, наши коллеги обязательно соберут нас на том же месте, где упал самолёт Жердева. Самолёт надо найти. Это наш долг. Особенно актуальна эта тема и потому, что лётчик Николай Жердев, который погиб, исполняя свой долг перед родиной, был какое-то время жителем Мариуполя. Он погиб, защищая нашу землю от врага. И сегодня, когда наши военнослужащие, ценою жизни устанавливают мир на земле Донбасса, мы в свою очередь по крупицам восстанавливаем память славных сынов нашей многострадальной земли, — рассказал Беслан Дзейтов. — А пока продолжаем работать у себя в Малгобеке. У нас по оборонительной малгобекской линии работает поисковый отряд «Малгобекский бастион» в рамках Всероссийской «Вахты памяти — 2023».

5 апреля мы выходим в поле и будем проводить на этой территории поисковую работу.