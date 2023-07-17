Покупка квартиры мечты реальна на первичном рынке недвижимости

На улучшение жилищных условий влияет много факторов, в которые можно включить техническое состояние квартиры, квадратную площадь, материалы, из которых изготовлены инженерные системы, и многое другое. Кроме этих особенностей, также важно географическое расположение. Современному человеку хочется испытывать комфорт во всем, в том числе и в окружающей среде, и первичный рынок недвижимости может предложить купить квартиру у леса, как оптимальный вариант. Жить в столице России, в самом крупном мегаполисе, иметь развитую инфраструктуру района и лес за окном — это мечта практически любого человека.

Покупателю, следует обратить внимание на многие факторы, чтобы не жалеть о покупке

Сложно найти недостатки у современных застройщиков, которые используют качественные материалы и современные технологические решения для возведения зданий. Многие детали зависят больше от предпочтения самого покупателя. В них можно включить:

● количество комнат;

● квадратуру;

● этаж;

● систему безопасности;

● сторону, на которой расположена квартиры (юг, север, восток, запад) и т. д.

Жилые комплексы обычно имеют все необходимое для комфортной и уютной жизни. Застройщик старается удовлетворить все потребности современного покупателя. Обычно в таком районе хорошо налажена работа муниципального транспорта, нет проблем с коммунальными службами и расчисткой трасс от снега в зимнее время года. Более того, большинство современных зданий имеют резервные источники питания, которые автоматизированы и не требуют вмешательства человека. Так, например, при аварийном отключении электроэнергии происходит переподключение инженерной системы на альтернативный источник — генератор.

Важность бюджетного вопроса для покупателя недвижимости

Бюджет — это тот вопрос, который может остановить процесс покупки. Но важно понимать, что покупка недвижимости в перспективном районе, тем более в столице — это не только улучшение условий жизни, но и приобретение актива.

Стоимость жилья зависит от разных параметров, прежде всего — площади. Есть также и другие особенности, которые относятся к классу, планировке и среде, созданной застройщиком. Жилье первичного рынка можно разделить на такие категории:

● элит;

● комфорт;

● бизнес;

● эконом.

Квартиру также можно приобрести в ипотеку. Этот вариант особо выгоден тем людям, которые попадают под категорию льготников, так как рыночную разницу за них выплачивает государство. Не стоит также игнорировать условия от самих строительных компаний, которые могут предложить акционные варианты и скидки в рамках программы лояльности. Если есть возможность подать заявку на налоговый вычет, то этот вариант также подойдет для того, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет.

К покупке квартиру нужно привлекать специалистов рынка недвижимости

Почему необходимо обращаться за помощью к риелтору? Прежде всего для того, чтобы грамотно и быстро разобраться с юридическими вопросами и найти необходимо жилье. У специалистов рынка недвижимости есть базы данных по всем объектам на обеих сегментах рынка, поэтому с ними будет проще найти то, что нужно.

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