В начале встречи к присутствующим обратился глава ведомства Михаил Коробкин. Он отметил большой вклад совета ветеранов в патриотическое воспитание молодёжи, развитие правосознания населения и укрепление служебной дисциплины среди молодых сотрудников ОВД, помощь и поддержку многодетным и нуждающимся семьям отставных полицейских, включая семьи павших при исполнении служебного долга.

Говоря о задачах, в решении которых особенно востребована помощь ветеранов правопорядка, министр указал на необходимость обратить внимание на граждан, которые неоднократно садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Такого в Ингушетии быть не должно, и именно ваш авторитет должен сыграть важную роль в устранении этого сугубо отрицательного явления», — сказал Коробкин.

Собравшиеся выразили готовность всемерно содействовать родному министерству в решении служебных задач.

С докладом об итогах работы за отчётный период выступил председатель совета полковник милиции в отставке Магомедсали Котиев. В выступлении он отметил основные направления деятельности возглавляемого совета, реализованные инициативы и обширный перечень проведённых мероприятий.

В ходе собрания с новыми инициативами выступили члены совета ветеранов. Тёплые слова в адрес председателя и членов организации прозвучали из уст замминистра внутренних дел Василия Пономарёва.

Собрание единогласно приняло решение повторно наделить полномочиями председателя совета ветеранов Котиева. Магомедсали Салманович много лет проработал в органах внутренних дел, в том числе в должности начальника уголовного розыска МВД по республике, с 2012 года возглавляет совет ветеранов ОВД И ВВ, вносит большой личный вклад в его деятельность.

Кроме того, отставные стражи правопорядка утвердили обновлённый состав совета ветеранов и его президиума, выбрали членов ревизионной комиссии организации. Также собравшиеся обсудили актуальные вопросы деятельности совета, отметили достижения, обменялись опытом, обозначили перспективные направления работы на очередной период.