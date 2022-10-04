В рамках визита в Магасе состоялась двусторонняя встреча Чайки с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым. Были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением на территории субъекта Указа Президента России «Об объявлении частичной мобилизации в РФ». В частности, обсуждена приоритетная важность тщательного контроля за работой военкоматов, а также обеспечением мобилизуемых всем необходимым и достойными бытовыми условиями на сборных пунктах.

Калиматов проинформировал полпреда об итогах VI Республиканского экономического форума «Деловая Ингушетия — 2022», состоявшегося на минувшей неделе. Мероприятие было посвящено актуальным проблемам и вызовам, с которыми сталкиваются предприниматели в регионе.

Вопросы социально-экономического развития Ингушетии стали темой совещания, которое прошло под председательством полпреда.

Чайка отметил рост отдельных ключевых для республики показателей. Так, по итогам 8 месяцев текущего года индекс промышленного производства увеличился более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобная динамика отмечается и в сельском хозяйстве (6,6%). На фоне общероссийского спада растут обороты розничной и оптовой торговли — на 3,3% и 48,6% соответственно. Поступательно увеличивается среднемесячная номинальная начисленная заработная плата — ее средний размер за 7 месяцев составил свыше 32 тысяч рублей. Ингушетия также продолжает лидировать по уровню рождаемости.

Вместе с тем, как и ранее, определенную озабоченность продолжают вызывать высокий уровень зарегистрированной безработицы, который на конец августа составил 10,8%, и падение общего объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. В первом полугодии он снизился на 22%.

«Сойти с нисходящей траектории и оказать существенное положительное влияние на социально-экономическое развитие республики, на наш взгляд, призваны прорывные проекты, реализуемые в рамках модели экономического развития Республики Ингушетия, а также национальных проектов», — подчеркнул полпред.

На сегодняшний день в рамках модели экономического развития республики выделены пять прорывных проектов в сфере АПК, туризма и промышленности на общую сумму около 14,5 млрд рублей. В частности, речь идет о тепличном комплексе «Сунжа», ВТРК «Армхи», индустриальном парке «Джейрах», создании алюминиевого кластера, развитии солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии.

В настоящее время в регионе начата реализация одного проекта — это строительство тепличного комплекса «Сунжа», где планируется создать 315 рабочих мест. Общий объем финансирования — 6,2 млрд рублей. Остальным старт будет дан в 2023-м и последующих годах.

«В целом в 2021-2022 годах руководством Республики Ингушетия, Главой региона лично были предприняты значительные усилия по улучшению показателей реализации национальных проектов. Мы видим, что регион умеет работать. До конца года остается еще целый квартал, и мы рассчитываем, что это время будет использовано с максимальной эффективностью», — резюмировал полпред Президента в СКФО.

О социально-экономической ситуации в республике проинформировали Глава Ингушетии Калиматов, члены регионального правительства и руководители профильных подразделений.

По итогам совещания были даны соответствующие поручения.

Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, в рамках реализации модели экономического развития определены пять прорывных проектов в стратегических отраслях.

В частности, в агропромышленном комплексе будет реализован проект по строительству тепличного комплекса на площади 22 га производительностью 10 тыс. тонн овощей в год. В числе других проектов — создание индустриального парка «Джейрах» производительностью 50 тыс. тонн доломитовой муки в год и индустриального парка «Магас» для реализации проектов в алюминиевой промышленности, развитие солнечной генерации с выработкой 6 МВт электроэнергии в год. Прорывной проект в сфере туризма предполагает развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи».

Каждый из этих проектов для республики имеет важное значение, в связи с чем, несмотря на смещение сроков их реализации под влиянием внешнего санкционного давления, правительством республики оказывается всесторонняя поддержка данным проектам. Уточнены окончательные параметры данных инвестпроектов, разработаны дорожные карты их реализации.