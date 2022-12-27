УФАС

Не останавливаться на достигнутом

Полпред Президента в СКФО отметил успехи Ингушского управления ФАС России

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Завершающийся год стал вполне успешным в деятельности Ингушского управления антимонопольной службы России. Впрочем, как и предыдущие, о чем газета «Ингушетия» периодически писала. Немудрено, что эти достижения заметили «наверху».

Так, полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, наградил коллектив ведомства в лице его руководителя Батыра Точиева благодарственным письмом «за большой личный вклад в деятельность антимонопольного органа, за добросовестный труд».

Почетную миссию передачи письма исполнили помощник полпреда Айдамир Валиев и главный федеральный инспектор в регионе Виталий Смирнов.

— Мы рады познакомиться с вашей немногочисленной, но очень дружной и трудолюбивой командой, — обратился Валиев к коллективу антимонопольщиков Ингушетии. — Достичь таких высоких результатов, уверен, стоило большого труда. Ваш командный дух, стремление к успеху заметны на высоком уровне.

«Благодарю вас за работу и желаю, чтобы вы не останавливались на достигнутом. Все республиканские органы власти совместно с аппаратом полпреда должны ежедневно кропотливой работой улучшать жизнь наших граждан», — подчеркивается в благодарственном письме полпреда Президента России в СКФО.

В свою очередь Батыр Точиев попросил передать слова признательности Юрию Чайке за высокую оценку работы Ингушского УФАС.

— Юрий Яковлевич уделяет много времени нашему региону, понимает местную проблематику, задачи, которые перед нами стоят, — сказал он гостям. — Его помощь республике чувствуется в каждой сфере. Особенно радует, что наш труд заметили на столь высоком уровне. Впереди еще много работы и вызовов, с которыми мы должны справиться.

Торжественная часть мероприятия плавно перетекла в продуктивную рабочую встречу. В частности, стороны обсудили вопрос учета местных религиозных и культурных особенностей при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также допускаемые нарушения при проведении закупок по национальным и федеральным проектам.

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